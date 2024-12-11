Yarın Türkiye Yapay Zeka Ödülleri Sahiplerini Buluyor - Son Dakika
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Ekonomi

Yarın Türkiye Yapay Zeka Ödülleri Sahiplerini Buluyor

Ülkem İçin Yapay Zeka Derneği, yapay zeka projelerini ödüllendirerek ekosistemi güçlendirecek.

11.12.2024 10:17
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Ülkem İçin Yapay Zeka Derneği tarafından Türkiye'nin yapay zeka ekosistemine değer katan projeleri öne çıkarmak amacıyla düzenlenen Türkiye Yapay Zeka Ödülleri Yarışması yarın gerçekleştirilecek.

Ülkem İçin Yapay Zeka Derneği Kurucu Başkanı İbrahim Kuşçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin yapay zeka ekosistemini global ölçekte güçlendirmek ve rekabetçi bir konuma taşımak amacıyla ilk kez organize ettikleri Türkiye Yapay Zeka Ödülleri Yarışması'nın yarın Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu konferans salonunda yapılacağını söyledi.

Türkiye'de yapay zeka alanında çığır açan yenilikçi projeler ile bu alanın gelişimine katkı sağlayan birey ve kurumların ödüllendirileceğini belirten Kuşçu, hedeflerinin ülkenin yapay zeka potansiyelini en üst düzeye çıkarmak olduğunu bildirdi.

"Yapay zeka araştırma ve geliştirme", "inovatif YZ uygulama ve teknoloji", "veri analitiği ve büyük veri işleme", "toplumsal etki ve sanat" ve "başarılı YZ start-up" olmak üzere 5 kategoride ödül verileceğini anlatan Kuşçu, "Türkiye çapında gelen başvuruların ardından yarın da ödül törenimizi düzenleyeceğiz." dedi.

Kuşçu, etkinliğin yapılacağı 12 Aralık'ın dernek tarafından "Yaşam İçin Yapay Zeka Günü" ilan edileceğini aktararak, "Bu özel günün ulusal ve uluslararası düzeyde kabul görmesi için geniş çaplı bir kampanya başlatılacak. Alanında uzman jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek ve sonuçlar İstanbul'da düzenlenecek törenle açıklanacak. Ödül töreni, derneğin geniş takipçi ağı ve sosyal medya kanalları aracılığıyla duyurulacak ve 'ai4tr.org.tr' ile 'ai4trodulleri.org' internet siteleri üzerinden de paylaşılacak." diye konuştu.

Değerlendirme sürecinde yenilikçilik, toplumsal etki, teknik mükemmeliyet, uygulanabilirlik ve etik standartlara uyum gibi kriterlerin göz önünde bulundurulduğunu bildiren Kuşçu, kazanan projelerin hem ulusal hem de uluslararası düzeyde tanıtılarak sektörde bilinirliğinin de artırılacağını kaydetti.

Kaynak: AA

Teknoloji, Etkinlik, Ekonomi, Türkiye, Eğitim, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yarın Türkiye Yapay Zeka Ödülleri Sahiplerini Buluyor - Son Dakika

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