Türkiye şubatta 255,6 milyon dolarlık yaş sebze meyve ihraç etti - Son Dakika
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Türkiye şubatta 255,6 milyon dolarlık yaş sebze meyve ihraç etti

16.03.2022 10:57
Türkiye şubatta 255,6 milyon dolarlık yaş sebze meyve ihraç etti

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Nejdat Sin, Türkiye'nin şubat ayında 255,6 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihraç ettiğini bildirdi.

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Nejdat Sin, Türkiye'nin şubat ayında 255,6 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihraç ettiğini bildirdi.

Akdeniz İhracatçı Birliklerinden yapılan açıklamaya göre, Rusya- Ukrayna Savaşı'ndan kaynaklanan gelişmeleri değerlendirmek ve sorunlar için fikir üretmek amacıyla Sin ve ihracatçı firma temsilcileri bir araya geldi.

Sin, buradaki konuşmasında, Ukrayna ve Rusya'nın yaş meyve ve sebze ihracatında Türkiye için önemli konumda olduğunu belirtti.

Sektörün şubat ihracatına ilişkin bilgi veren Sin, "Türkiye yaş meyve ve sebze ihracatı şubat ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artışla 255,6 milyon dolara ulaştı. İhracatımızda yüzde 26 azalış ve 58,7 milyon dolarla Rusya birinci, yüzde 21 artış ve 24,7 milyon dolarla Romanya ikinci, yüzde 34 artış ve 19,5 milyon dolarla Ukrayna üçüncü oldu." ifadelerini kullandı.

Sin, iki ülke arasındaki savaşın etkilerinin en aza indirilmesi için seferber olduklarını belirterek şunları kaydetti:

"Rusya ve Ukrayna pazarlarında yerel paralarla ticaret yapmaktayız. Her iki ülkenin de para birimlerinin aşırı değer kaybetmesinden dolayı ihracatçılarımız ciddi şekilde mağdur oldu. Alacaklarımız yüzde 50'nin üzerinde eridi. Diğer yandan bazı bankalar Ruble ile işlem yapmıyor. Ruble hesabımızı ne dolara ne de başka cins paraya çeviremiyoruz. Bu durum da mağduriyetimizi daha da artırıyor. Bu sorunların çözümü için Ticaret Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla eş güdüm içinde hareket ederek ihracatçılarımızın mağduriyetlerini gidermeye çalışıyoruz. Savaş hali, yaş meyve sebze sektörümüzdeki tüm üretim ve dağıtım zincirini olumsuz etkiliyor. Tarım ve Orman Bakanlığımız, Ticaret Bakanlığımız ile koordinasyon halinde hareket ederek üretici ve ihracatçılarımızın bu süreçten en az kayıpla çıkması için gayret gösteriyoruz."

Türkiye şubatta 255,6 milyon dolarlık yaş sebze meyve ihraç etti

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye şubatta 255,6 milyon dolarlık yaş sebze meyve ihraç etti - Son Dakika


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