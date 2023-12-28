Şans oyunlarından alınan vergiler yarı yarıya düşürüldü

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Yasa dışı sanal bahis mücadelesine yönelik, şans oyunları gelirlerinden alınan vergi oranlarında düzenlemeye gidildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı ve buna ilişkin ek karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) yasa dışı sanal bahisle mücadelesinin desteklenmesi amacıyla şans oyunları vergi oranları spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde yüzde 10'dan yüzde 5'e, at yarışlarında yüzde 14'ten yüzde 7'ye, diğer şans oyunlarında yüzde 20'den yüzde 10'a indirildi.

Karar, 1 Ocak 2024'ten itibaren yürürlüğe girecek.