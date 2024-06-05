Uluslararası Yatırımcılar Derneğince (YASED), "Küresel Yatırım Günleri" etkinliği kapsamında resepsiyon düzenlendi.
Ankara Sheraton Otel'deki resepsiyona, YASED üyeleri, iş insanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve davetliler katıldı.
Davetlileri, YASED Yönetim Kurulu Başkanı Engin Aksoy karşıladı.
İş dünyası, yabancı misyon, sivil toplum ile uluslararası kuruluşların temsilcilerini buluşturan resepsiyon, müzik dinletisinin ardından sona erdi.
Son Dakika › Ekonomi › YASED'in düzenlediği resepsiyon, iş dünyasını bir araya getirdi - Son Dakika
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