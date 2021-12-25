Yastık altında altını olanlar için yeni sistem geliyor! Bakan Nebati ocak ayına dikkat çekti

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yastık altı birikimin sisteme kazandırılmasına yönelik teşviklere ilişkin bilgi verdi. Bakan Nebati, konuya ilişkin yasal düzenlemelere ilişkin değişiklikleri Meclis'ten talep edeceklerini söyledi.

"YÜZDE 10'U GELSE DÖVİZ İHTİYACIMIZ KALMAZ"

Nureddin Nebati, "Ocak ayının ilk haftasında bu iş bitmiş olacak. 280 milyar doların yüzde 10'u gelse ülkede dövize ihtiyacımız kalmayacak" dedi.

FİZİKİ ALTIN YA DA NAKİT OLARAK ÇEKİLEBİLECEK

Sabah'ta yer alan habere göre, kamu bankaları ve İstanbul Altın Rafinerisi tarafından Altın Değerleme Sistemi geliştirilecek. Vatandaşlar yetkili kuyumcular aracılığıyla altınlarını banka hesaplarına aktarma, dilediğinde fiziki altın ya da nakit olarak çekme konusunda önemli mesafe kat edilecek.

İSTEYEN TL'YE ÇEVİREBİLECEK

İsteyenler altınlarını o günkü değer üzerinden Türk Lirası'na çevirebilecek. İstenildiğinde ulaşılabilen, karşılığında kâr payı, faiz geliri elde edilebilen ve karşılığında kredi kullanılabilen bu sistemle fiziki olarak altını da çekilebiliyor.