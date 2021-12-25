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Yastık altında altını olanlar için yeni sistem geliyor! Bakan Nebati ocak ayına dikkat çekti - Son Dakika

Yastık altında altını olanlar için yeni sistem geliyor! Bakan Nebati ocak ayına dikkat çekti

25.12.2021 10:34

Hazine ve Maliye Bakanlığı, tahmini büyüklüğü 5 bin ton ve değeri ise 280 milyar dolar olduğu tahmin edilen yastık altındaki altınları ekonomiye kazandırmak için harekete geçti. Yeni sitemle ilgili ocak ayının ilk haftasını işaret eden Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "280 milyar doların yüzde 10'u gelse ülkede dövize ihtiyacımız kalmayacak" diye konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yastık altı birikimin sisteme kazandırılmasına yönelik teşviklere ilişkin bilgi verdi. Bakan Nebati, konuya ilişkin yasal düzenlemelere ilişkin değişiklikleri Meclis'ten talep edeceklerini söyledi.

"YÜZDE 10'U GELSE DÖVİZ İHTİYACIMIZ KALMAZ"

Nureddin Nebati, "Ocak ayının ilk haftasında bu iş bitmiş olacak. 280 milyar doların yüzde 10'u gelse ülkede dövize ihtiyacımız kalmayacak" dedi.

FİZİKİ ALTIN YA DA NAKİT OLARAK ÇEKİLEBİLECEK

Sabah'ta yer alan habere göre, kamu bankaları ve İstanbul Altın Rafinerisi tarafından Altın Değerleme Sistemi geliştirilecek. Vatandaşlar yetkili kuyumcular aracılığıyla altınlarını banka hesaplarına aktarma, dilediğinde fiziki altın ya da nakit olarak çekme konusunda önemli mesafe kat edilecek.

İSTEYEN TL'YE ÇEVİREBİLECEK

İsteyenler altınlarını o günkü değer üzerinden Türk Lirası'na çevirebilecek. İstenildiğinde ulaşılabilen, karşılığında kâr payı, faiz geliri elde edilebilen ve karşılığında kredi kullanılabilen bu sistemle fiziki olarak altını da çekilebiliyor.

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Nureddin Nebati, Maliye Bakanı, Altın, Ocak, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yastık altında altını olanlar için yeni sistem geliyor! Bakan Nebati ocak ayına dikkat çekti - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Yastık altında altını olanlar için yeni sistem geliyor! Bakan Nebati ocak ayına dikkat çekti - Son Dakika
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