Yatırım fonları haftalık ortalama yüzde 1,79, BES fonları yüzde 0,13 değer kazandı

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,79, BES fonları yüzde 0,13 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 0,83 ile Para Piyasası Fonları'nda görülürken en fazla düşüş yüzde 2,51 ile Serbest Fon kategorisinde gerçekleşti.

BES fonlarında en fazla yükseliş yüzde 1,01 ile Borçlanma Araçları kategorisinde görülürken en fazla düşüş yüzde 1,51 ile Endeks kategorisinde kaydedildi.

Fon Kategori Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri % Fon Kategori Kazandıran (Adet) Fon Kategori Kaybettiren (Adet) Haftalık Yatırım Fonları Yatırım Fonları -1,79 1224 756 Borsa Yatırım Fonları -0,84 10 26 Borçlanma Araçları Fonları 0,76 85 0 Fon Sepeti Fonları -1,25 31 64 Hisse Senedi Fonları -1,42 11 179 Karma ve Değişken Fonlar -1,53 66 115 Katılım Fonları 0,10 86 24 Kıymetli Maden Fonları 0,76 27 1 Para Piyasası Fonları 0,83 81 1 Serbest Fon -2,51 837 372 Haftalık Emeklilik Fonları Emeklilik Fonları -0,13 237 163 Başlangıç Fonları 0,68 10 0 Borçlanma Araçları 1,01 45 0 Değişken -0,32 53 66 Devlet Katkısı 0,17 11 1 Endeks -1,51 0 4 Fon Sepeti Fonu -1,14 5 18 Hisse Senedi -1,32 1 41 Karma -0,03 6 7 Katılım -0,38 26 19 Kıymetli Madenler 0,55 17 3 OKS Katılım 0,43 22 2 OKS Standart 0,32 10 0 Para Piyasası 0,68 13 0 Standart 0,26 12 1 Yaşam Döngüsü/Hedef Fon 0,78 3 0 (Sürecek) (Sürecek)

Kaynak: AA