Yatırım Fonları Yükselirken, BES Fonları Düşüşte

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,55 değer kazanırken, BES fonları yüzde 0,10 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 0,81 ile "Serbest Fon"da gerçekleşirken, en çok gerileyen yüzde 0,90 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 0,80 ile "Başlangıç Fonları"nda görülürken, en çok düşüş yüzde 1,52 ile "Endeks"te görüldü.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Kazandıran (Adet) Fon Kategori Kaybettiren (Adet) Haftalık Yatırım Fonları Yatırım Fonları 0,55 1293 534 Borsa Yatırım Fonları -0,83 5 20 Borçlanma Araçları Fonları 0,71 82 0 Fon Sepeti Fonları 0,04 51 30 Hisse Senedi Fonları -0,90 26 137 Karma ve Değişken Fonlar 0,43 102 55 Katılım Fonları 0,27 49 26 Kıymetli Maden Fonları -0,61 0 22 Para Piyasası Fonları 0,80 70 0 Serbest Fon 0,81 913 264 Haftalık Emeklilik Fonları Emeklilik Fonları -0,10 181 217 Başlangıç Fonları 0,80 10 0 Borçlanma Araçları 0,70 45 0 Değişken -0,32 50 93 Devlet Katkısı -0,46 1 11 Endeks -1,52 0 5 Fon Sepeti Fonu 0,13 10 12 Hisse Senedi -0,92 4 30 Karma 0,29 6 3 Katılım -0,10 15 21 Kıymetli Madenler -0,56 1 14 OKS Katılım 0,39 14 10 OKS Standart 0,01 4 6 Para Piyasası 0,78 13 0 Standart -0,01 4 9 Yaşam Döngüsü/Hedef Fon -0,14 1 2 (Sürecek) (Sürecek)

Kaynak: AA