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Yatırım fonu istatistikleri - Son Dakika

Yatırım fonu istatistikleri

17.12.2021 16:10
Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 1,98 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 7,13 ile "Borsa Yatırım Fonları" oldu.

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 1,98 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 7,13 ile "Borsa Yatırım Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları1,9837635917
Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları7,1315150
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon3,2089836
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları1,0772657
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları2,7237370
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları3,3471710
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,9642384
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları4,8012120
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0438380
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Borçlanma Araçları Fonları, Yatırım Fonları, Yatırım, Borsa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırım fonu istatistikleri - Son Dakika Ekonomi


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