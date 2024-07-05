Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Çin Menşeli Otomobiller İçin Gümrük Muafiyeti - Son Dakika
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Ekonomi

Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Çin Menşeli Otomobiller İçin Gümrük Muafiyeti

Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan düzenlemeyle, yatırım teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilen Çin menşeli otomobil ithalatında ek mali yükümlülük uygulanmayacak. Bu sayede Türkiye'de yatırım yapanlar, gümrük vergisinden muaf tutulacak.

05.07.2024 09:41
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Yatırım teşvik belgesi kapsamında gümrük muafiyetinden yararlanarak gerçekleştirilen Çin menşeli otomobil ithalatında, ek mali yükümlülük uygulanmayacak.

İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulamasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanı kararıyla haziran ayında, "Çin'den ithal edilen içten yanmalı ve hibrit binek otomobillere ithalat değerinin yüzde 40'ı veya 7 bin dolar/adetin yüksek olanı" şeklinde ilave gümrük vergisi uygulanmasına karar verilmişti.

Düzenlemeye eklenen yeni maddeyle yatırım teşvik belgesi kapsamında gümrük muafiyetinden yararlanarak gerçekleştirilen Çin menşeli otomobil ithalatında, ek mali yükümlülük uygulanmayacak. Buna göre, Türkiye'de yatırım yapanlar, söz konusu vergiden muaf tutulacak.

Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Çin Menşeli Otomobiller İçin Gümrük Muafiyeti - Son Dakika

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