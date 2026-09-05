Yatırım ve BES fonları bu hafta değer kaybetti; hisse fonları en çok düşeni oldu - Son Dakika
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Yatırım ve BES fonları bu hafta değer kaybetti; hisse fonları en çok düşeni oldu

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Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,77, BES fonları ise yüzde 1,31 değer kaybetti. Para piyasası ve başlangıç fonları kazandırırken, hisse senedi fonları yatırımcısına en çok kaybettiren kategori oldu.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,77, BES fonları yüzde 1,31 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 0,72 ile "Para Piyasası Fonları"nda gerçekleşirken, en fazla düşüş yüzde 3,70 ile "Hisse Senedi Fonları"nda oldu.

BES fonlarında en fazla yükseliş yüzde 0,73 ile "Başlangıç Fonları" kategorisinde görülürken, en fazla düşüş yüzde 3,43 ile "Hisse Senedi" kategorisinde gerçekleşti.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri %Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren Adet
Haftalık Yatırım Fonları

Yatırım Fonları-1,771064965
Borsa Yatırım Fonları-2,98723
Borçlanma Araçları Fonları0,47823
Fon Sepeti Fonları-0,842667
Hisse Senedi Fonları-3,7010180
Karma ve Değişken Fonlar-1,7433145
Katılım Fonları-0,955751
Kıymetli Maden Fonları-3,26027
Para Piyasası Fonları0,72810
Serbest Fon-1,90775492
Haftalık Emeklilik Fonları

Emeklilik Fonları-1,31115285
Başlangıç Fonları0,73100
Borçlanma Araçları0,26405
Değişken-1,7220100
Devlet Katkısı-0,96012
Endeks-2,1504
Fon Sepeti Fonu-1,04519
Hisse Senedi-3,43042
Karma-1,05111
Katılım-1,61836
Kıymetli Madenler-3,10020
OKS Katılım0,141311
OKS Standart-0,3019
Para Piyasası0,71130
Standart-0,48211
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon-0,5012
(Sürecek)

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yatırım ve BES fonları bu hafta değer kaybetti; hisse fonları en çok düşeni oldu - Son Dakika

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