Yatırım ve BES Fonları Değer Kaybetti - Son Dakika
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Ekonomi

Yatırım ve BES Fonları Değer Kaybetti

Bu hafta yatırım fonları %0,02, BES fonları %0,47 değer kaybetti; kıymetli madenler yükseldi.

08.02.2025 11:16
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Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,02, BES fonları yüzde 0,47 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 3,11 ile "Kıymetli Maden Fonları" olurken, en fazla gerileyen fon ise yüzde 2,11 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 2,21 ile "Kıymetli Madenler"de görülürken en fazla gerileyen fon yüzde 3,14 ile "Endeks" oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Yatırım Fonları İstatistik Tablosu

Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri %Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren (Adet)
Yatırım Fonları -0,021042583
Borsa Yatırım Fonları-1,44418
Borçlanma Araçları Fonları0,336017
Fon Sepeti Fonları0,325029
Hisse Senedi Fonları-2,1112125
Karma ve Değişken Fonlar-0,366980
Katılım Fonları1,06529
Kıymetli Maden Fonları3,11180
Para Piyasası Fonları0,75650
Serbest Fon0,08716323
Haftalık Emeklilik Fonları

Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri %Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren (Adet)
Emeklilik Fonları -0,47132248
Başlangıç Fonları0,66100
Borçlanma Araçları0,102520
Değişken-0,7233108
Devlet Katkısı-1,57012
Endeks-3,1404
Fon Sepeti Fonu-0,61412
Hisse Senedi-2,11032
Karma-0,0654
Katılım-0,24626
Kıymetli Madenler2,21140
OKS Katılım0,42186
OKS Standart-0,6819
Para Piyasası0,61130
Standart-0,77211
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon-1,0403
(Sürecek)

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yatırım ve BES Fonları Değer Kaybetti - Son Dakika

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