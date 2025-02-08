Yatırım ve BES Fonları Değer Kaybetti

Ekonomi

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,02, BES fonları yüzde 0,47 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 3,11 ile "Kıymetli Maden Fonları" olurken, en fazla gerileyen fon ise yüzde 2,11 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 2,21 ile "Kıymetli Madenler"de görülürken en fazla gerileyen fon yüzde 3,14 ile "Endeks" oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Yatırım Fonları İstatistik Tablosu Fon Kategori Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri % Fon Kategori Kazandıran (Adet) Fon Kategori Kaybettiren (Adet) Yatırım Fonları -0,02 1042 583 Borsa Yatırım Fonları -1,44 4 18 Borçlanma Araçları Fonları 0,33 60 17 Fon Sepeti Fonları 0,32 50 29 Hisse Senedi Fonları -2,11 12 125 Karma ve Değişken Fonlar -0,36 69 80 Katılım Fonları 1,06 52 9 Kıymetli Maden Fonları 3,11 18 0 Para Piyasası Fonları 0,75 65 0 Serbest Fon 0,08 716 323 Haftalık Emeklilik Fonları Fon Kategori Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri % Fon Kategori Kazandıran (Adet) Fon Kategori Kaybettiren (Adet) Emeklilik Fonları -0,47 132 248 Başlangıç Fonları 0,66 10 0 Borçlanma Araçları 0,10 25 20 Değişken -0,72 33 108 Devlet Katkısı -1,57 0 12 Endeks -3,14 0 4 Fon Sepeti Fonu -0,61 4 12 Hisse Senedi -2,11 0 32 Karma -0,06 5 4 Katılım -0,24 6 26 Kıymetli Madenler 2,21 14 0 OKS Katılım 0,42 18 6 OKS Standart -0,68 1 9 Para Piyasası 0,61 13 0 Standart -0,77 2 11 Yaşam Döngüsü/Hedef Fon -1,04 0 3 (Sürecek) (Sürecek)

Kaynak: AA