Yatırım ve BES Fonları Değer Kaybetti - Son Dakika
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Yatırım ve BES Fonları Değer Kaybetti

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Bu hafta yatırım fonları ortalama %1,34, BES fonları ise %1,55 değer kaybetti.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,34, BES fonları yüzde 1,55 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 0,76 ile "Para Piyasası Fonları"nda gerçekleşirken, en çok değer kaybeden yüzde 4,39 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

BES fonlarında da en fazla yükseliş yüzde 0,77 ile "Başlangıç Fonları" ve "Para Piyasası" kategorilerinde görülürken, en çok değer kaybeden kategori yüzde 4,62 ile "Endeks" oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri %Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren Adet
Haftalık Yatırım Fonları

Yatırım Fonları -1,341107915
Borsa Yatırım Fonları-3,511020
Borçlanma Araçları Fonları0,58832
Fon Sepeti Fonları-1,212172
Hisse Senedi Fonları-4,396179
Karma ve Değişken Fonlar-1,8338136
Katılım Fonları-0,655353
Kıymetli Maden Fonları-0,38423
Para Piyasası Fonları0,76781
Serbest Fon-1,17824449
Haftalık Emeklilik Fonları

Emeklilik Fonları -1,55106292
Başlangıç Fonları0,77100
Borçlanma Araçları0,40376
Değişken-2,2615106
Devlet Katkısı-1,99012
Endeks-4,6204
Fon Sepeti Fonu-1,43420
Hisse Senedi-4,38042
Karma-0,7338
Katılım-1,70836
Kıymetli Madenler-0,41119
OKS Katılım-0,081212
OKS Standart-0,70010
Para Piyasası0,77130
Standart-0,80112
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon-0,7312
(Sürecek)

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yatırım ve BES Fonları Değer Kaybetti - Son Dakika

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