Yatırım ve BES Fonları Değer Kazandı - Son Dakika
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Ekonomi

Yatırım ve BES Fonları Değer Kazandı

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,30, BES fonları yüzde 0,73 değer kazandı. Yatırım fonları arasında en fazla yükselişi yüzde 1 ile 'Hisse Senedi Fonları' gösterirken, en çok gerileyen fon yüzde 1,78 ile 'Kıymetli Maden Fonları' oldu. BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 1,33 ile 'Hisse Senedi'nde görülürken, tek gerileyen fon yüzde 2,09 ile 'Kıymetli Madenler' oldu. Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle: Haftalık Yatırım Fonları: Fon Kategori, Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri %, Fon Kategori Kazandıran (Adet), Fon Kategori Kaybettiren Adet. Haftalık Emeklilik Fonları: Emeklilik Fonları, Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri %, Fon Kategori Kazandıran (Adet), Fon Kategori Kaybettiren Adet.

15.06.2024 11:03
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Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,30, BES fonları yüzde 0,73 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselişi yüzde 1 ile "Hisse Senedi Fonları" gösterirken, en çok gerileyen fon yüzde 1,78 ile "Kıymetli Maden Fonları" oldu.

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 1,33 ile "Hisse Senedi"nde görülürken, tek gerileyen fon yüzde 2,09 ile "Kıymetli Madenler" oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Haftalık Yatırım Fonları

Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri %Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren Adet
Yatırım Fonları 0,301139314
Borsa Yatırım Fonları-0,23137
Borçlanma Araçları Fonları0,556111
Fon Sepeti Fonları0,275519
Hisse Senedi Fonları1,009422
Karma ve Değişken Fonlar0,5310131
Katılım Fonları0,293713
Kıymetli Maden Fonları-1,78017
Para Piyasası Fonları0,94500
Serbest Fon0,17741201
HaftalıkEmeklilik Fonları

Emeklilik Fonları 0,7333050
Başlangıç Fonları0,89100
Borçlanma Araçları0,263016
Değişken1,021347
Devlet Katkısı0,47111
Endeks1,1740
Fon Sepeti Fonu0,73141
Hisse Senedi1,33311
Karma0,6172
Katılım1,07302
Kıymetli Madenler-2,09015
OKS Katılım0,87240
OKS Standart0,3682
Para Piyasası0,90130
Standart0,28103
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon0,4630
(Sürecek)

Kaynak: AA

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