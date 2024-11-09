Yatırım ve BES Fonları Değer Kazandı - Son Dakika
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Ekonomi

Yatırım ve BES Fonları Değer Kazandı

Yatırım fonları %0,41, BES fonları %0,69 değer kazandı. En çok kazanan Karma Fonlar oldu.

09.11.2024 11:49
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Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,41, BES fonları yüzde 0,69 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 1,30 ile "Karma ve Değişken Fonlar" olurken en fazla gerileyen fon ise yüzde 2,41 ile "Kıymetli Maden Fonları" oldu.

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 1,10 ile "Fon Sepeti Fonu"nda görülürken, en fazla gerileyen fon ise yüzde 1,84 ile "Kıymetli Madenler" oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Haftalık Yatırım Fonları

Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri %Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren (Adet)
Yatırım Fonları 0,411207348
Borsa Yatırım Fonları-0,17148
Borçlanma Araçları Fonları0,62704
Fon Sepeti Fonları0,546515
Hisse Senedi Fonları0,789629
Karma ve Değişken Fonlar1,3012321
Katılım Fonları0,014612
Kıymetli Maden Fonları-2,41018
Para Piyasası Fonları0,93570
Serbest Fon0,26750249
Haftalık Emeklilik Fonları

Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri %Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren (Adet)
Emeklilik Fonları 0,6933546
Başlangıç Fonları0,89100
Borçlanma Araçları0,34387
Değişken0,9312813
Devlet Katkısı0,38120
Endeks0,0931
Fon Sepeti Fonu1,10142
Hisse Senedi0,93302
Karma0,8763
Katılım0,93293
Kıymetli Madenler-1,84015
OKS Katılım0,76240
OKS Standart0,43100
Para Piyasası0,91130
Standart0,63130
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon0,6330
(Sürecek)

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yatırım ve BES Fonları Değer Kazandı - Son Dakika

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