Yatırım ve BES Fonları Değer Kazandı

Ekonomi

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,41, BES fonları yüzde 0,69 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 1,30 ile "Karma ve Değişken Fonlar" olurken en fazla gerileyen fon ise yüzde 2,41 ile "Kıymetli Maden Fonları" oldu.

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 1,10 ile "Fon Sepeti Fonu"nda görülürken, en fazla gerileyen fon ise yüzde 1,84 ile "Kıymetli Madenler" oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Haftalık Yatırım Fonları Fon Kategori Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri % Fon Kategori Kazandıran (Adet) Fon Kategori Kaybettiren (Adet) Yatırım Fonları 0,41 1207 348 Borsa Yatırım Fonları -0,17 14 8 Borçlanma Araçları Fonları 0,62 70 4 Fon Sepeti Fonları 0,54 65 15 Hisse Senedi Fonları 0,78 96 29 Karma ve Değişken Fonlar 1,30 123 21 Katılım Fonları 0,01 46 12 Kıymetli Maden Fonları -2,41 0 18 Para Piyasası Fonları 0,93 57 0 Serbest Fon 0,26 750 249 Haftalık Emeklilik Fonları Fon Kategori Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri % Fon Kategori Kazandıran (Adet) Fon Kategori Kaybettiren (Adet) Emeklilik Fonları 0,69 335 46 Başlangıç Fonları 0,89 10 0 Borçlanma Araçları 0,34 38 7 Değişken 0,93 128 13 Devlet Katkısı 0,38 12 0 Endeks 0,09 3 1 Fon Sepeti Fonu 1,10 14 2 Hisse Senedi 0,93 30 2 Karma 0,87 6 3 Katılım 0,93 29 3 Kıymetli Madenler -1,84 0 15 OKS Katılım 0,76 24 0 OKS Standart 0,43 10 0 Para Piyasası 0,91 13 0 Standart 0,63 13 0 Yaşam Döngüsü/Hedef Fon 0,63 3 0 (Sürecek) (Sürecek)

Kaynak: AA