Yatırım ve BES Fonları Değer Kazandı - Son Dakika
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Ekonomi

Yatırım ve BES Fonları Değer Kazandı

Yatırım fonları ortalama %1,56, BES fonları %2,29 arttı. Hisse Senedi Fonları en çok kazandırdı.

16.11.2024 11:48
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Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,56, BES fonları yüzde 2,29 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 4,77 ile "Hisse Senedi Fonları" olurken tek gerileyen fon, yüzde 3,39 ile "Kıymetli Maden Fonları" oldu.

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 6,87 ile "Endeks"te görülürken tek gerileyen fon, yüzde 2,24 ile "Kıymetli Madenler" oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Haftalık Yatırım Fonları

Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri %Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren Adet
Yatırım Fonları 1,561317233
Borsa Yatırım Fonları3,64184
Borçlanma Araçları Fonları0,95731
Fon Sepeti Fonları0,475129
Hisse Senedi Fonları4,771196
Karma ve Değişken Fonlar1,8611628
Katılım Fonları0,024513
Kıymetli Maden Fonları-3,39018
Para Piyasası Fonları0,92570
Serbest Fon1,45856138
Haftalık Emeklilik Fonları

Emeklilik Fonları 2,2935328
Başlangıç Fonları0,94100
Borçlanma Araçları0,96405
Değişken3,001383
Devlet Katkısı3,87120
Endeks6,8740
Fon Sepeti Fonu1,75142
Hisse Senedi5,17320
Karma1,8181
Katılım1,19302
Kıymetli Madenler-2,24015
OKS Katılım0,86240
OKS Standart2,37100
Para Piyasası0,94130
Standart2,65130
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon3,5630
(Sürecek)

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yatırım ve BES Fonları Değer Kazandı - Son Dakika

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