Yatırım ve BES Fonları Değer Kazandı - Son Dakika
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Yatırım ve BES Fonları Değer Kazandı

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Yatırım fonları %0,45, BES fonları %0,41 değer kazandı. Kıymetli Maden Fonları en çok yükseldi.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,45, BES fonları yüzde 0,41 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 1,78 ile "Kıymetli Maden Fonları"nda gerçekleşirken değer kaybeden fon olmadı.

BES fonlarında da en fazla yükseliş yüzde 2,03 ile "Kıymetli Madenler" kategorisinde görülürken, en çok değer kaybeden kategori yüzde 0,58 ile "Endeks" oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri %Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren Adet
Haftalık Yatırım Fonları

Yatırım Fonları 0,451414603
Borsa Yatırım Fonları0,69219
Borçlanma Araçları Fonları0,316025
Fon Sepeti Fonları1,027617
Hisse Senedi Fonları0,199886
Karma ve Değişken Fonlar0,2710469
Katılım Fonları0,93978
Kıymetli Maden Fonları1,78270
Para Piyasası Fonları0,76790
Serbest Fon0,39873398
Haftalık Emeklilik Fonları

Emeklilik Fonları 0,41262136
Başlangıç Fonları0,73100
Borçlanma Araçları-0,21835
Değişken0,288338
Devlet Katkısı-0,39012
Endeks-0,5831
Fon Sepeti Fonu0,91186
Hisse Senedi0,021725
Karma-0,0583
Katılım1,08431
Kıymetli Madenler2,03200
OKS Katılım0,74240
OKS Standart-0,0546
Para Piyasası0,73130
Standart-0,2058
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon0,6830

(Sürecek)

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yatırım ve BES Fonları Değer Kazandı - Son Dakika

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