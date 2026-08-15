Yatırım ve BES Fonları Değer Kazandı

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,81, BES fonları yüzde 1,28 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 3,41 ile "Kıymetli Maden Fonları"nda gerçekleşirken, en düşük getiri yüzde 0,43 ile "Serbest Fon" oldu.

BES fonlarında da en fazla yükseliş yüzde 3,52 ile "Kıymetli Madenler" kategorisinde görülürken, en düşük getiri yüzde 0,75 ile "OKS Katılım" oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri % Fon Kategori Kazandıran (Adet) Fon Kategori Kaybettiren Adet Haftalık Yatırım Fonları Yatırım Fonları 0,81 1801 222 Borsa Yatırım Fonları 1,89 26 3 Borçlanma Araçları Fonları 0,78 85 0 Fon Sepeti Fonları 2,02 94 0 Hisse Senedi Fonları 1,21 154 32 Karma ve Değişken Fonlar 1,61 162 13 Katılım Fonları 1,58 104 2 Kıymetli Maden Fonları 3,41 27 0 Para Piyasası Fonları 0,77 81 0 Serbest Fon 0,43 1094 175 Haftalık Emeklilik Fonları Emeklilik Fonları 1,28 380 19 Başlangıç Fonları 0,76 10 0 Borçlanma Araçları 0,78 45 0 Değişken 1,12 108 12 Devlet Katkısı 1,10 12 0 Endeks 1,63 4 0 Fon Sepeti Fonu 1,91 23 1 Hisse Senedi 1,45 36 6 Karma 1,42 11 0 Katılım 1,48 44 0 Kıymetli Madenler 3,52 20 0 OKS Katılım 0,75 24 0 OKS Standart 0,91 10 0 Para Piyasası 0,76 13 0 Standart 0,96 13 0 Yaşam Döngüsü/Hedef Fon 0,88 3 0 (Sürecek) (Sürecek)

Kaynak: AA