Yatırım ve BES Fonları Haftayı Yükselişle Kapatıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Yatırım ve BES Fonları Haftayı Yükselişle Kapatıyor

Bu hafta yatırım fonları ortalama %0,24, BES fonları ise %0,33 değer kazandı.

28.09.2024 12:48
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Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,24, BES fonları yüzde 0,33 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 3,72 ile "Kıymetli Maden Fonları" olurken, tek gerileyen fon yüzde 1,01 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 3,07 ile "Kıymetli Madenler"de görülürken, en fazla gerileyen fon ise yüzde 0,61 ile "Hisse Senedi" oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Haftalık Yatırım Fonları

Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri %Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren Adet
Yatırım Fonları 0,241154366
Borsa Yatırım Fonları0,68119
Borçlanma Araçları Fonları0,91730
Fon Sepeti Fonları1,44699
Hisse Senedi Fonları-1,0120103
Karma ve Değişken Fonlar0,5210040
Katılım Fonları1,29516
Kıymetli Maden Fonları3,72180
Para Piyasası Fonları0,92540
Serbest Fon0,04769208
Haftalık Emeklilik Fonları

Emeklilik Fonları 0,33241140
Başlangıç Fonları0,92100
Borçlanma Araçları0,78450
Değişken-0,077071
Devlet Katkısı0,66120
Endeks-0,0713
Fon Sepeti Fonu0,77133
Hisse Senedi-0,61329
Karma0,9181
Katılım-0,05824
Kıymetli Madenler3,07150
OKS Katılım0,47177
OKS Standart0,64100
Para Piyasası0,93130
Standart0,66121
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon-0,0921
(Sürecek)

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yatırım ve BES Fonları Haftayı Yükselişle Kapatıyor - Son Dakika

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