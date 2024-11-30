Yatırım ve BES Fonları Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

Yatırım ve BES Fonları Yükseldi

Yatırım fonları %1,37, BES fonları %1,57 değer kazandı. Hisse Senedi Fonları en fazla yükseldi.

30.11.2024 11:16
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Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,37, BES fonları yüzde 1,57 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 2,48 ile "Hisse Senedi Fonları" olurken tek gerileyen fon, yüzde 0,45 ile "Kıymetli Maden Fonları" oldu.

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 2,76 ile "Devlet Katkısı"nda görülürken tek gerileyen fon, yüzde 0,46 ile "Kıymetli Madenler" oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Haftalık Yatırım Fonları

Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri %Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren Adet
Yatırım Fonları 1,371442108
Borsa Yatırım Fonları1,91175
Borçlanma Araçları Fonları1,21740
Fon Sepeti Fonları0,946515
Hisse Senedi Fonları2,481224
Karma ve Değişken Fonlar1,6913311
Katılım Fonları0,77517
Kıymetli Maden Fonları-0,45216
Para Piyasası Fonları0,92580
Serbest Fon1,3293755
Haftalık Emeklilik Fonları

Emeklilik Fonları 1,5736318
Başlangıç Fonları1,05100
Borçlanma Araçları1,34450
Değişken1,661392
Devlet Katkısı2,76120
Endeks2,6040
Fon Sepeti Fonu1,96160
Hisse Senedi2,57320
Karma1,4590
Katılım1,45302
Kıymetli Madenler-0,46114
OKS Katılım0,99240
OKS Standart1,66100
Para Piyasası1,08130
Standart1,98130
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon0,4630
(Sürecek)

Kaynak: AA

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