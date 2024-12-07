Yatırım ve BES Fonları Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

Yatırım ve BES Fonları Yükseldi

Yatırım fonları %1,53, BES fonları ise %1,59 değer kazandı; Hisse Senedi fonları en çok yükseldi.

07.12.2024 11:16
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Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,53, BES fonları yüzde 1,59 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 3,18 ile "Hisse Senedi Fonları" olurken tek gerileyen fon, yüzde 1,47 ile "Kıymetli Maden Fonları" oldu.

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 3,03 ile "Hisse Senedi"nde görülürken tek gerileyen fon, yüzde 0,76 ile "Kıymetli Madenler" oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Haftalık Yatırım Fonları

Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri %Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren (Adet)
Yatırım Fonları 1,53148384
Borsa Yatırım Fonları2,26192
Borçlanma Araçları Fonları0,66686
Fon Sepeti Fonları1,75782
Hisse Senedi Fonları3,181271
Karma ve Değişken Fonlar2,001403
Katılım Fonları0,454612
Kıymetli Maden Fonları-1,47018
Para Piyasası Fonları0,92580
Serbest Fon1,4696642
Haftalık Emeklilik Fonları

Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri %Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren (Adet)
Emeklilik Fonları 1,5936516
Başlangıç Fonları0,91100
Borçlanma Araçları0,65432
Değişken2,121410
Devlet Katkısı1,39120
Endeks2,7940
Fon Sepeti Fonu1,61160
Hisse Senedi3,03320
Karma1,6890
Katılım1,51302
Kıymetli Madenler-0,76312
OKS Katılım1,07240
OKS Standart0,93100
Para Piyasası0,90130
Standart1,00130
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon1,4230
(Sürecek)

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

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