Yatırım ve BES Fonları Yükseldi

Ekonomi

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,53, BES fonları yüzde 1,59 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 3,18 ile "Hisse Senedi Fonları" olurken tek gerileyen fon, yüzde 1,47 ile "Kıymetli Maden Fonları" oldu.

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 3,03 ile "Hisse Senedi"nde görülürken tek gerileyen fon, yüzde 0,76 ile "Kıymetli Madenler" oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Haftalık Yatırım Fonları Fon Kategori Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri % Fon Kategori Kazandıran (Adet) Fon Kategori Kaybettiren (Adet) Yatırım Fonları 1,53 1483 84 Borsa Yatırım Fonları 2,26 19 2 Borçlanma Araçları Fonları 0,66 68 6 Fon Sepeti Fonları 1,75 78 2 Hisse Senedi Fonları 3,18 127 1 Karma ve Değişken Fonlar 2,00 140 3 Katılım Fonları 0,45 46 12 Kıymetli Maden Fonları -1,47 0 18 Para Piyasası Fonları 0,92 58 0 Serbest Fon 1,46 966 42 Haftalık Emeklilik Fonları Fon Kategori Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri % Fon Kategori Kazandıran (Adet) Fon Kategori Kaybettiren (Adet) Emeklilik Fonları 1,59 365 16 Başlangıç Fonları 0,91 10 0 Borçlanma Araçları 0,65 43 2 Değişken 2,12 141 0 Devlet Katkısı 1,39 12 0 Endeks 2,79 4 0 Fon Sepeti Fonu 1,61 16 0 Hisse Senedi 3,03 32 0 Karma 1,68 9 0 Katılım 1,51 30 2 Kıymetli Madenler -0,76 3 12 OKS Katılım 1,07 24 0 OKS Standart 0,93 10 0 Para Piyasası 0,90 13 0 Standart 1,00 13 0 Yaşam Döngüsü/Hedef Fon 1,42 3 0 (Sürecek) (Sürecek)

Kaynak: AA