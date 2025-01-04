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Ekonomi

Yatırım ve BES Fonları Yükseldi

Yatırım ve BES Fonları Yükseldi

Yatırım fonları %0,62, BES fonları %0,98 değer kazandı; Kıymetli Madenler geriledi.

04.01.2025 11:16
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Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,62, BES fonları yüzde 0,98 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 0,90 ile "Borçlanma Araçları Fonları" ve "Para Piyasası Fonları" olurken, tek gerileyen fon ise yüzde 0,40 ile "Kıymetli Maden Fonları" oldu.

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 2,11 ile "OKS Katılım"da görülürken, tek gerileyen fon ise yüzde 0,81 ile "Kıymetli Madenler" oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Haftalık Yatırım Fonları

Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri %Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren Adet
Yatırım Fonları 0,621198322
Borsa Yatırım Fonları0,191210
Borçlanma Araçları Fonları0,90750
Fon Sepeti Fonları0,074931
Hisse Senedi Fonları0,8110528
Karma ve Değişken Fonlar0,259551
Katılım Fonları0,67526
Kıymetli Maden Fonları-0,4099
Para Piyasası Fonları0,90590
Serbest Fon0,67754197
Haftalık Emeklilik Fonları

Emeklilik Fonları 0,9833347
Başlangıç Fonları0,94100
Borçlanma Araçları0,93432
Değişken1,201329
Devlet Katkısı1,05120
Endeks0,7631
Fon Sepeti Fonu0,0188
Hisse Senedi0,44248
Karma0,0963
Katılım0,93293
Kıymetli Madenler-0,81212
OKS Katılım2,11240
OKS Standart2,04100
Para Piyasası0,91130
Standart1,34130
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon0,1721
(Sürecek)

Kaynak: AA

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