Yatırım ve BES Fonları Yükseldi

Ekonomi

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,62, BES fonları yüzde 0,98 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 0,90 ile "Borçlanma Araçları Fonları" ve "Para Piyasası Fonları" olurken, tek gerileyen fon ise yüzde 0,40 ile "Kıymetli Maden Fonları" oldu.

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 2,11 ile "OKS Katılım"da görülürken, tek gerileyen fon ise yüzde 0,81 ile "Kıymetli Madenler" oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Haftalık Yatırım Fonları Fon Kategori Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri % Fon Kategori Kazandıran (Adet) Fon Kategori Kaybettiren Adet Yatırım Fonları 0,62 1198 322 Borsa Yatırım Fonları 0,19 12 10 Borçlanma Araçları Fonları 0,90 75 0 Fon Sepeti Fonları 0,07 49 31 Hisse Senedi Fonları 0,81 105 28 Karma ve Değişken Fonlar 0,25 95 51 Katılım Fonları 0,67 52 6 Kıymetli Maden Fonları -0,40 9 9 Para Piyasası Fonları 0,90 59 0 Serbest Fon 0,67 754 197 Haftalık Emeklilik Fonları Emeklilik Fonları 0,98 333 47 Başlangıç Fonları 0,94 10 0 Borçlanma Araçları 0,93 43 2 Değişken 1,20 132 9 Devlet Katkısı 1,05 12 0 Endeks 0,76 3 1 Fon Sepeti Fonu 0,01 8 8 Hisse Senedi 0,44 24 8 Karma 0,09 6 3 Katılım 0,93 29 3 Kıymetli Madenler -0,81 2 12 OKS Katılım 2,11 24 0 OKS Standart 2,04 10 0 Para Piyasası 0,91 13 0 Standart 1,34 13 0 Yaşam Döngüsü/Hedef Fon 0,17 2 1 (Sürecek) (Sürecek)

Kaynak: AA