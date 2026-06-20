Yatırım ve BES Fonları Yükseldi - Son Dakika
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Yatırım ve BES Fonları Yükseldi

20.06.2026 11:11
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Yatırım fonları %2,76, BES fonları %3,42 değer kazandı. Hisse senedi fonları en fazla yükseldi.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 2,76, BES fonları yüzde 3,42 değer kazandı.

Yatırım fonlarının tümü yükselirken, en fazla yükseliş yüzde 5,63 ile "Hisse Senedi Fonları"nda gerçekleşti.

BES fonlarının tümü yükselirken, en fazla yükseliş yüzde 7,13 ile "Endeks" fonlarında görüldü.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri %Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren Adet
Haftalık Yatırım Fonları

Yatırım Fonları 2,761857150
Borsa Yatırım Fonları5,61300
Borçlanma Araçları Fonları1,49850
Fon Sepeti Fonları3,18893
Hisse Senedi Fonları5,631773
Karma ve Değişken Fonlar3,981653
Katılım Fonları2,12962
Kıymetli Maden Fonları4,50261
Para Piyasası Fonları0,77790
Serbest Fon2,391140138
Haftalık Emeklilik Fonları

Emeklilik Fonları 3,423980
Başlangıç Fonları0,81100
Borçlanma Araçları2,25430
Değişken3,841230
Devlet Katkısı5,89120
Endeks7,1340
Fon Sepeti Fonu3,59230
Hisse Senedi5,73410
Karma3,41110
Katılım2,17440
Kıymetli Madenler4,76200
OKS Katılım1,09240
OKS Standart3,35100
Para Piyasası0,81130
Standart4,05130
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon1,2330
(Sürecek)

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

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