Yatırım ve BES Fonlarında Değer Kaybı - Son Dakika
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Ekonomi

Yatırım ve BES Fonlarında Değer Kaybı

Yatırım fonları yüzde 0,45, BES fonları ise yüzde 0,82 değer kaybetti. Para Piyasası Fonları yükseldi.

21.12.2024 12:18
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Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,45, BES fonları yüzde 0,82 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 0,93 ile "Para Piyasası Fonları" olurken, en fazla gerileyen fon ise yüzde 3,32 ile "Kıymetli Maden Fonları" oldu.

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 0,93 ile "Para Piyasası"nda görülürken, en fazla gerileyen fon ise yüzde 3,53 ile "Kıymetli Madenler" oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Haftalık Yatırım Fonları

Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri %Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren Adet
Yatırım Fonları -0,45830736
Borsa Yatırım Fonları-2,56220
Borçlanma Araçları Fonları0,66659
Fon Sepeti Fonları-2,12971
Hisse Senedi Fonları-2,026123
Karma ve Değişken Fonlar-1,2433111
Katılım Fonları-0,503622
Kıymetli Maden Fonları-3,32018
Para Piyasası Fonları0,93580
Serbest Fon-0,11623382
Haftalık Emeklilik Fonları

Emeklilik Fonları -0,82112269
Başlangıç Fonları0,91100
Borçlanma Araçları0,142718
Değişken-0,9729112
Devlet Katkısı-0,95012
Endeks-3,0404
Fon Sepeti Fonu-1,59115
Hisse Senedi-2,18131
Karma-1,4609
Katılım-0,81428
Kıymetli Madenler-3,53015
OKS Katılım0,34168
OKS Standart-0,0228
Para Piyasası0,93130
Standart-0,0349
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon0,3830
(Sürecek)

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yatırım ve BES Fonlarında Değer Kaybı - Son Dakika

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