Yatırım ve BES Fonlarında Değer Kaybı

Ekonomi

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,45, BES fonları yüzde 0,82 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 0,93 ile "Para Piyasası Fonları" olurken, en fazla gerileyen fon ise yüzde 3,32 ile "Kıymetli Maden Fonları" oldu.

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 0,93 ile "Para Piyasası"nda görülürken, en fazla gerileyen fon ise yüzde 3,53 ile "Kıymetli Madenler" oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Haftalık Yatırım Fonları Fon Kategori Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri % Fon Kategori Kazandıran (Adet) Fon Kategori Kaybettiren Adet Yatırım Fonları -0,45 830 736 Borsa Yatırım Fonları -2,56 2 20 Borçlanma Araçları Fonları 0,66 65 9 Fon Sepeti Fonları -2,12 9 71 Hisse Senedi Fonları -2,02 6 123 Karma ve Değişken Fonlar -1,24 33 111 Katılım Fonları -0,50 36 22 Kıymetli Maden Fonları -3,32 0 18 Para Piyasası Fonları 0,93 58 0 Serbest Fon -0,11 623 382 Haftalık Emeklilik Fonları Emeklilik Fonları -0,82 112 269 Başlangıç Fonları 0,91 10 0 Borçlanma Araçları 0,14 27 18 Değişken -0,97 29 112 Devlet Katkısı -0,95 0 12 Endeks -3,04 0 4 Fon Sepeti Fonu -1,59 1 15 Hisse Senedi -2,18 1 31 Karma -1,46 0 9 Katılım -0,81 4 28 Kıymetli Madenler -3,53 0 15 OKS Katılım 0,34 16 8 OKS Standart -0,02 2 8 Para Piyasası 0,93 13 0 Standart -0,03 4 9 Yaşam Döngüsü/Hedef Fon 0,38 3 0 (Sürecek) (Sürecek)

Kaynak: AA