Yatırım ve BES Fonlarında Değer Kaybı

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,42, BES fonları yüzde 0,57 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 0,99 ile "Para Piyasası Fonları" olurken, en çok gerileyen fon ise yüzde 2,95 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 1,13 ile "Para Piyasası " fonunda gerçekleşti. En çok gerileyen ise yüzde 3,46 ile "Endeks" fonu oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Haftalık Yatırım Fonları Fon Kategori Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri % Fon Kategori Kazandıran (Adet) Fon Kategori Kaybettiren Adet Yatırım Fonları -0,42 1115 623 Borsa Yatırım Fonları -2,39 5 19 Borçlanma Araçları Fonları 0,82 79 2 Fon Sepeti Fonları 0,26 53 26 Hisse Senedi Fonları -2,95 10 147 Karma ve Değişken Fonlar -0,14 81 72 Katılım Fonları 0,15 48 23 Kıymetli Maden Fonları -0,39 2 16 Para Piyasası Fonları 0,99 68 0 Serbest Fon -0,37 774 337 Haftalık Emeklilik Fonları Emeklilik Fonları -0,57 161 234 Başlangıç Fonları 1,10 10 0 Borçlanma Araçları 0,46 43 2 Değişken -0,91 39 104 Devlet Katkısı -0,78 0 12 Endeks -3,46 0 5 Fon Sepeti Fonu -0,19 7 13 Hisse Senedi -2,62 0 33 Karma -0,19 3 6 Katılım -0,60 10 26 Kıymetli Madenler -0,12 5 10 OKS Katılım 0,36 18 6 OKS Standart -0,03 6 4 Para Piyasası 1,13 13 0 Standart -0,14 4 9 Yaşam Döngüsü/Hedef Fon -0,40 1 2 (Sürecek) (Sürecek)

Kaynak: AA