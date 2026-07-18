Yatırım ve BES Fonlarında Haftalık Kazançlar - Son Dakika
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Yatırım ve BES Fonlarında Haftalık Kazançlar

18.07.2026 11:16
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Yatırım fonları ortalama %1,19, BES fonları ise %1,25 değer kazandı. Hisse senedi fonları öne çıktı.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,19, BES fonları yüzde 1,25 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 2,73 ile "Hisse Senedi Fonları"nda gerçekleşirken, en çok değer kaybeden kategori yüzde 1,55 ile "Kıymetli Maden Fonları" oldu.

BES fonlarında da en fazla yükseliş yüzde 2,93 ile "Serbest Fon" kategorisinde görülürken, en çok değer kaybeden kategori yüzde 1,90 ile "Kıymetli Madenler" oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri %Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren Adet
Haftalık Yatırım Fonları

Yatırım Fonları1,191717301
Borsa Yatırım Fonları1,32237
Borçlanma Araçları Fonları0,49796
Fon Sepeti Fonları-0,066131
Hisse Senedi Fonları2,7316915
Karma ve Değişken Fonlar0,6112449
Katılım Fonları0,287926
Kıymetli Maden Fonları-1,55027
Para Piyasası Fonları0,78790
Serbest Fon1,341126147
Haftalık Emeklilik Fonları

Emeklilik Fonları1,2535642
Başlangıç Fonları0,78100
Borçlanma Araçları0,37403
Değişken1,771156
Devlet Katkısı0,87120
Endeks2,6140
Fon Sepeti Fonu0,50195
Hisse Senedi2,93411
Karma0,7683
Katılım1,50404
Kıymetli Madenler-1,90020
OKS Katılım1,08240
OKS Standart0,84100
Para Piyasası0,78130
Standart1,04130
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon1,5430
(Sürecek)

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yatırım ve BES Fonlarında Haftalık Kazançlar - Son Dakika

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