Yatırım ve Emeklilik Fonlarında Haftanın Kayıpları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yatırım ve Emeklilik Fonlarında Haftanın Kayıpları

06.06.2026 11:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bu hafta A1 Capital Portföy fonu yüzde 52,38 ile en çok kaybettiren oldu.

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu, yüzde 52,38'lik düşüşle A1 Capital Portföy Birinci Serbest Fon oldu.

Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ Gümüş Katılım Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 3,59 azalışla bu haftanın en çok kaybettiren emeklilik fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Fon AdıFon FiyatıGetiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
A1 CAPİTAL PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON0,241023-52,38
PARDUS PORTFÖY BIST 50 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,209154-42,13
BULLS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)1,207656-28,12
PARDUS PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,263261-19,59
ÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON1,727127-16,68
PUSULA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,413431-12,81
MT PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)1,746379-11,68
ATLAS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)5,21571-11,39
BULLS PORTFÖY BIST 50 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)1,598786-11,26
PARDUS PORTFÖY ONALTINCI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)6,09881-10,28
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GÜMÜŞ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,508876-3,59
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GÜMÜŞ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,01755-3,45
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GÜMÜŞ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,015441-2,90
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KIYMETLİ MADENLER EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,009762-2,70
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,132397-2,49
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,009929-2,20
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,683146-2,13
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,755252-2,10
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,833467-2,05
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KIYMETLİ MADENLER EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,01958-2,01
(Bitti)

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yatırım ve Emeklilik Fonlarında Haftanın Kayıpları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MSB tarih verip uyardı Bedelli askerliğe zam geliyor MSB tarih verip uyardı! Bedelli askerliğe zam geliyor
Giresun’da emekli öğretmen Murat Durmuş’un cansız bedeni bulundu Giresun'da emekli öğretmen Murat Durmuş'un cansız bedeni bulundu
Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP’den istifa etti Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP’den istifa etti
Bakan Uraloğlu: Ankara-Samsun arası 2,5 saate düşecek Bakan Uraloğlu: Ankara-Samsun arası 2,5 saate düşecek
Beşiktaş, Vincenzo Italiano’yu resmen açıkladı Bugün İstanbul’a geliyor Beşiktaş, Vincenzo Italiano'yu resmen açıkladı! Bugün İstanbul'a geliyor
Savaşın gölgesi Karadeniz’e düştü Limanda esrarengiz patlama Savaşın gölgesi Karadeniz'e düştü! Limanda esrarengiz patlama

12:04
Bir kentimizi sarsan yasak aşk cinayetinde yeni gelişme
Bir kentimizi sarsan yasak aşk cinayetinde yeni gelişme
11:48
Ali Koç’un Fenerbahçe’ye bıraktığı para hayrete düşürdü
Ali Koç'un Fenerbahçe'ye bıraktığı para hayrete düşürdü
11:31
Rahmi Koç “Kürt kadın“ fıkrasından dolayı özür diledi
Rahmi Koç "Kürt kadın" fıkrasından dolayı özür diledi
11:08
“Kürt kadın“ fıkrasıyla tepki çeken Rahmi Koç hakkında soruşturma
"Kürt kadın" fıkrasıyla tepki çeken Rahmi Koç hakkında soruşturma
11:08
Üyeler birbirine girdi Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda kavga
Üyeler birbirine girdi! Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda kavga
10:33
Canlı: Fenerbahçe’de seçim günü, kongreye ara verildi
Canlı: Fenerbahçe'de seçim günü, kongreye ara verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2026 12:26:56. #7.12#
SON DAKİKA: Yatırım ve Emeklilik Fonlarında Haftanın Kayıpları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.