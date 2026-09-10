Yatırımcı ile kamu arasındaki uyuşmazlıklar için uzlaştırma kurulu kurulacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yatırımcı ile kamu arasındaki uyuşmazlıklar için uzlaştırma kurulu kurulacak

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Orta Vadeli Program kapsamında yatırımcılar ile kamu idareleri arasındaki sorunların yargı veya tahkim öncesi çözümü için Yatırım Koordinasyon ve Uzlaştırma Kurulu, piyasa denetiminde uygulama birliği için Piyasa Gözetim ve Denetim Kurumu oluşturulacak.

Türkiye'de yatırımcılar ile kamu arasındaki sorunların çözümü için Yatırım Koordinasyon ve Uzlaştırma Kurulu, piyasa denetiminde uygulama birliği için de Piyasa Gözetim ve Denetim Kurumu oluşturulacak, teknoloji girişimlerinin kuruluşunu kolaylaştırmak amacıyla "Dijital Şirket" uygulaması devreye alınacak.

AA muhabirinin 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'dan (OVP) derlediği bilgiye göre iş ve yatırım ortamında yatırımcıların karşılaştıkları sorunların etkin biçimde çözülmesi, bürokratik süreçlerde zaman ve maliyetlerin azaltılması hedefleniyor.

Bu kapsamda oluşturulacak Yatırım Koordinasyon ve Uzlaştırma Kurulu ile yatırımcılar ve kamu idareleri arasındaki idari ve uygulamaya ilişkin sorunların yargı veya tahkim süreci öncesinde ele alınmasına yönelik bir mekanizma oluşturulacak.

İş ve yatırım süreçlerine ilişkin işlemler de kurulacak "tek durak ofis" aracılığıyla en aza indirilecek. Şirketlerin kuruluşundan tasfiyesine kadar karşılaştıkları idari yükler azaltılarak mevzuat sadeleştirilecek, kamu hizmetleri dijital, bütünleşik ve kullanıcı odaklı hale getirilecek.

Piyasa denetiminde kurumsal yapılanma

Program döneminde farklı idareler tarafından yürütülen piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerinin toplulaştırılması için Piyasa Gözetim ve Denetim Kurumu kurulacak. Bu yapıyla uygulama birliğinin sağlanması ve mükerrerliklerin önlenmesi amaçlanıyor.

Elektronik ve perakende ticarette haksız ticari uygulamalara ilişkin düzenlemelere uyumun sağlanması için denetimler yaygınlaştırılacak. Elektronik ticaret potansiyelinin geliştirilmesi ve bu alanın daha güvenli hale getirilmesine yönelik mekanizmalar oluşturulacak.

Teknoloji tabanlı girişimlerin kurulmasını teşvik etmek üzere şirket kuruluş kolaylığı ve başlangıç aşaması muafiyetleri sağlayan "Dijital Şirket" uygulaması hayata geçirilecek. Sınai mülkiyet tescil süreçlerinde yapay zekadan yararlanılarak işlemler hızlandırılacak ve karar kalitesi artırılacak.

Konkordato uygulamasındaki aksaklıklar giderilecek

Ticari hayatta konkordato uygulamasından kaynaklanan aksaklıkların giderilmesi ve bu kurumun kötüye kullanılmasının önlenmesine yönelik mevzuat çalışması yürütülecek. İcra ve iflas mevzuatı da günümüz şartları dikkate alınarak güncellenecek.

Uyuşmazlıkların tahkim yoluyla çözümü yaygınlaştırılacak, alternatif çözüm yöntemleri güçlendirilecek. Etki analiziyle belirlenen yeni ihtiyaç alanlarında ihtisas mahkemeleri oluşturulacak.

Dijital çözüm platformları, çevrim içi uyuşmazlık ve elektronik duruşma yöntemleri geliştirilecek, elektronik tebligat uygulaması yaygınlaştırılacak. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü ile uyumlaştırma süreci tamamlanacak.

Teknoloji yatırımları için hedef yatırımcılar belirlenecek

Uluslararası doğrudan yatırımların teknoloji, bilgi transferi, nitelikli istihdam ve ihracata katkısı gözetilerek hedef odaklı yatırım çekme politikaları uygulanacak.

Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi kapsamında tanımlanan nitelikli yatırım profillerine uygun hedef yatırımcılar belirlenecek.

Veri merkezleri, yapay zeka, yarı iletkenler, batarya teknolojileri, mobilite, biyoteknoloji, yenilenebilir enerji ekipmanları ve ileri imalat yatırımlarının öncelikli alanlar olarak desteklenmesine devam edilecek.

Yatırımcıların yatırım yeri, izin, altyapı ve finansmana erişim süreçleri kolaylaştırılırken yerli tedarikçiler ve AR-GE ekosistemleriyle bağlantıları artırılacak.

Kaynak ülke çeşitliliğinin artırılması amacıyla Avrupa, Kuzey Amerika, Körfez, Asya-Pasifik ve Orta Asya başta olmak üzere farklı coğrafyalardan Türkiye'ye yönelen yatırımlar artırılacak.

Serbest bölgelerde yenilenebilir enerji kullanımını ve yeşil ekonomiye katkıyı artıracak düzenlemeler yapılacak, bilgi teknolojilerinden yararlanılarak iş süreçleri hızlandırılacak.

İFM için sürdürülebilir finans yol haritası

İstanbul Finans Merkezinin (İFM) uluslararası finansal işlemler, bölgesel fon yönetimi, fintek, katılım finans ve sürdürülebilir finans merkezi olarak konumlandırılması hızlandırılacak.

İFM'nin sürdürülebilir finans alanında uluslararası cazibe merkezi olmasına yönelik yol haritası hazırlanacak. Nitelikli uluslararası yatırımcıların Türkiye'deki faaliyetlerini kolaylaştıracak, yatırım ve finansal işlemlere ilişkin hizmetlerin bütünleşik sunulmasını sağlayacak uygulamalar hayata geçirilecek.

İstanbul Finans ve Teknoloji Üssü (FintechZone), Start in Türkiye, Tech Visa ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonları gibi mekanizmalarla Türkiye'nin bölgesel girişimcilik ve finansal teknoloji merkezi olması desteklenecek.

Kaynak: AA

Orta vadeli program, Teknoloji, Ekonomi, Finans, Yargı, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı ile kamu arasındaki uyuşmazlıklar için uzlaştırma kurulu kurulacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tayfun Kahraman ile eşinden sürpriz karar Yolları ayrılıyor Tayfun Kahraman ile eşinden sürpriz karar! Yolları ayrılıyor
İsrail, İngiliz diplomatları ülkeden kovdu “7 gün içinde...“ İsrail, İngiliz diplomatları ülkeden kovdu! "7 gün içinde..."
Yeni Parti’den Üsküdar seçimleri kararı İtiraz edecekler Yeni Parti'den Üsküdar seçimleri kararı! İtiraz edecekler
DMM’den orman yangınlarıyla ilgili iddialara yalanlama: Tamamen asılsız DMM'den orman yangınlarıyla ilgili iddialara yalanlama: Tamamen asılsız
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, parlamentoyu feshetti Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, parlamentoyu feshetti
Üsküdar’da CHP’den AK Parti’ye geçen Ayhan Aydın, Özgür Çelik’i yalanladı Üsküdar'da CHP'den AK Parti'ye geçen Ayhan Aydın, Özgür Çelik'i yalanladı

11:44
Görüntüleri de var Sokak ortasında kadından şaşırtan karar
Görüntüleri de var! Sokak ortasında kadından şaşırtan karar
11:42
Aralarında ünlü muhabir de var Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni dalga
Aralarında ünlü muhabir de var! Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni dalga
10:59
Mansur Yavaş: Sayın Cumhurbaşkanı ile gerçekleştirdiğimiz görüşmenin tek gündemi Ankara’dır
Mansur Yavaş: Sayın Cumhurbaşkanı ile gerçekleştirdiğimiz görüşmenin tek gündemi Ankara'dır
10:51
Sarallar suç örgütüne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheli tutuklandı
Sarallar suç örgütüne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheli tutuklandı
10:45
Menzil Cemaati’ne operasyon mu geliyor Bakan Gürlek’ten açıklama var
Menzil Cemaati'ne operasyon mu geliyor? Bakan Gürlek'ten açıklama var
10:24
Telefonları kapalı, ulaşılamıyor İki belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor
Telefonları kapalı, ulaşılamıyor! İki belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2026 12:16:17. #7.13#
SON DAKİKA: Yatırımcı ile kamu arasındaki uyuşmazlıklar için uzlaştırma kurulu kurulacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement