Yatırımcı rehberi (3)

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,39 değer kaybederken, BES fonları ise yüzde 0,24 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 0,91 ile borçlanma araçları fonları, en fazla gerileyen yüzde 2.87 ile hisse senedi fonları oldu. BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 1 ile borçlanma araçları fonları, bu fonlar arasında en fazla yüzde 1,45 ile hisse senedi fonları geriledi.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle: