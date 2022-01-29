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Yatırımcı rehberi (3) - Son Dakika

Yatırımcı rehberi (3)

29.01.2022 11:38
Yatırımcı rehberi (3)

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,39 değer kaybederken, BES fonları ise yüzde 0,24 değer kazandı.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,39 değer kaybederken, BES fonları ise yüzde 0,24 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 0,91 ile borçlanma araçları fonları, en fazla gerileyen yüzde 2.87 ile hisse senedi fonları oldu. BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 1 ile borçlanma araçları fonları, bu fonlar arasında en fazla yüzde 1,45 ile hisse senedi fonları geriledi.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ

Yatırım Fonları-0,39382220159
Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları-0,7315213
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon-0,82904050
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,9172720
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları-1,10391028
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları-2,87721260
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,3042348
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları0,4312120
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,3040380
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ

Emeklilik Fonları (BES)0,2425116388
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları1,0050500
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları-0,70707
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi-1,4530129
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar-0,111096742
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,18291910
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler0,4213130
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,4113130

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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Borçlanma Araçları Fonları, Bireysel Emeklilik, Yatırım Fonları, Yatırım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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