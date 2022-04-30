Yatırımcı rehberi (3) - Son Dakika

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,00, BES fonları ise yüzde 1,16 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 0,52 ile borçlanma araçları fonları olurken, bu fonlar arasında en fazla gerileyen yüzde 3,38 ile borsa yatırım fonları oldu.

BES fonlarında ise en fazla yükselen yüzde 0,53 ile borçlanma araçları fonları iken, bu fonlar arasında da en fazla yüzde 4,09 ile hisse senedi fonları geriledi.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle: