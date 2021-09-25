Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 7,36 ile Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon oldu.

Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF ise yüzde 2,70'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon 1,004263 7,36 Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,106488 4,64 İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon 1,185172 4,09 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,017865 3,79 Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu 0,063965 3,18 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,072531 2,94 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 836,447941 2,83 İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon 1,113888 2,55 İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,050173 2,46 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,034037 2,40 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,025399 2,70 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,033352 2,20 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,052962 2,02 Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port.Din.Değ. EYF 0,027486 2,02 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,016510 1,96 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,053156 1,88 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,048381 1,84 VEM Altın Katılım EYF 0,055217 1,83 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,054874 1,82 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF 0,017294 1,81 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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