Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 4,90 ile Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF ise yüzde 2,95'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,018740
|4,90
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,038569
|3,90
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,586525
|2,87
|İstanbul Portföy Dördüncü His. Sen. Fonu
|2,878245
|2,80
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|1,767398
|2,68
|Inveo Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,069661
|2,37
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,034843
|2,37
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,072849
|2,30
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|3,816442
|2,23
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|10,884474
|2,22
|Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,057050
|2,95
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Y. BYF F. S. EYF
|0,068444
|2,43
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,034101
|2,25
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF
|0,061965
|2,01
|Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,076315
|1,92
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,087139
|1,88
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,109956
|1,81
|AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF
|0,118930
|1,80
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,160662
|1,79
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,140381
|1,79
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: AA
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