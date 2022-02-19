Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 4,60 ile Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.
Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF ise yüzde 3,46'lık yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,069301
|4,60
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|83,637113
|3,94
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|72,553769
|3,82
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,068126
|3,54
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,109133
|3,34
|Oyak Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu
|1,126618
|3,23
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,113930
|3,18
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,180268
|3,17
|HSBC Portföy Altın Fonu
|6,697192
|3,10
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|3,254990
|3,07
|Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
|Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,088058
|3,46
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,086876
|3,35
|Türkiye Hay. ve Em. Altın Katılım EYF
|0,091875
|3,32
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF
|0,029035
|3,24
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,088061
|3,20
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,085693
|3,16
|Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF
|0,095465
|3,14
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,053785
|3,13
|AgeSA Hay. ve Em. Altın EYF
|0,089604
|3,13
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,080646
|3,05
(Sürecek)
Kaynak: AA
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