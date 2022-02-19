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Yatırımcı rehberi (4) - Son Dakika

Yatırımcı rehberi (4)

19.02.2022 11:05
Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 4,60 ile Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 4,60 ile Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.

Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF ise yüzde 3,46'lık yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar

Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0693014,60
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF83,6371133,94
QNB Finans Portföy Altın BYF72,5537693,82
Fiba Portföy Altın Fonu0,0681263,54
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,1091333,34
Oyak Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu1,1266183,23
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,1139303,18
Ak Portföy Altın Fonu0,1802683,17
HSBC Portföy Altın Fonu6,6971923,10
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu3,2549903,07
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar

Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0880583,46
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0868763,35
Türkiye Hay. ve Em. Altın Katılım EYF0,0918753,32
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF0,0290353,24
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0880613,20
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0856933,16
Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF0,0954653,14
NN Hay. Em. Altın EYF0,0537853,13
AgeSA Hay. ve Em. Altın EYF0,0896043,13
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0806463,05
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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Yatırım, Finans, Altın, Fiba, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (4) - Son Dakika Ekonomi


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