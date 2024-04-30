Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne Giriş Aidatı Yükseltildi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne Giriş Aidatı Yükseltildi

Yatırımcı Tazmin Merkezi\'ne Giriş Aidatı Yükseltildi

Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne (YTM) katılım için ödenmesi gereken giriş aidatı 50 bin liradan 10 milyon liraya yükseltildi. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yapılan değişiklikle, aidat her yıl yeniden değerleme oranı dikkate alınarak belirlenecek. Ayrıca, YTM'ye devredilecek tutarın alt sınırı 5 bin lira olarak belirlendi ve zaman aşımına uğrayacak olan emanet ve alacaklar internet sitesinde liste halinde ilan edilecek.

30.04.2024 09:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne (YTM) katılım için ödenmesi gereken giriş aidatı 50 bin liradan 10 milyon liraya yükseltildi.

Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) YTM yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, YTM'ye katılım için gereken giriş aidatı 50 bin liradan 10 milyon liraya çıkartıldı. Aidat 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca her yıl ilan edilen yeniden değerleme oranı dikkate alınarak yeniden belirlenecek.

Ayrıca yapılan değişiklikle, bir sonraki takvim yılı içerisinde zaman aşımına uğrayacak ve YTM'ye devredilecek tutar 250 lira ve üzerinden, 5 bin lira ve üzerine çıkartıldı.

Öte yandan, bir sonraki takvim yılı içerisinde zaman aşımına uğrayacak olan her türlü emanet ve alacaklar, tutarına bakılmaksızın, içinde bulunulan yılın nisan ayının başından bir sonraki takvim yılı sonuna kadar liste halinde yatırım kuruluşunun kendi internet sitesinin ana sayfalarında ilan edilecek ve listelerde emanet ve alacakların zaman aşımına uğrayacağı tarihlere yer verilecek.

Kaynak: AA

Sermaye Piyasası Kurulu, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne Giriş Aidatı Yükseltildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:49 Fahiş fiyatlar sonrası bakanlık neşteri vurdu 8 firmaya ceza kesildi, ihracata kısıtlama getirildi Fahiş fiyatlar sonrası bakanlık neşteri vurdu! 8 firmaya ceza kesildi, ihracata kısıtlama getirildi
08:30 İstanbul Valiliği’nden 1 Mayıs için toplu taşımaya kısıtlama kararı İstanbul Valiliği'nden 1 Mayıs için toplu taşımaya kısıtlama kararı
08:12 Simit fiyat tarifesinde Ticaret Bakanlığı’nın onayı zorunlu hale getirildi Simit fiyat tarifesinde Ticaret Bakanlığı'nın onayı zorunlu hale getirildi
07:47 TBMM’de Anayasa mesaisi bugün başlıyor Kurtulmuş ilk olarak Özgür Özel ile görüşecek TBMM'de Anayasa mesaisi bugün başlıyor! Kurtulmuş ilk olarak Özgür Özel ile görüşecek
23:13 Bülent Arınç, Özgür Özel’le olan anısını ilk kez anlattı: O benim kahramanım Bülent Arınç, Özgür Özel'le olan anısını ilk kez anlattı: O benim kahramanım
09:52 Acun Ilıcalı, Fenerbahçe’nin Avrupa’dan elediği takımı da satın alıyor Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin Avrupa'dan elediği takımı da satın alıyor
09:31 Lewandowski eski günlerine döndü 6 gollü çılgın maçın galibi Barcelona Lewandowski eski günlerine döndü! 6 gollü çılgın maçın galibi Barcelona
09:28 Elektronik sigara kullanan gençlerin idrarında kurşun ve uranyum bulundu Elektronik sigara kullanan gençlerin idrarında kurşun ve uranyum bulundu
09:03 Arda Güler’e “Süper Lig’de en çok beğendiğin futbolcu kim“ diye soruldu 1 saniye bile düşünmeden yanıt verdi Arda Güler'e "Süper Lig'de en çok beğendiğin futbolcu kim?" diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden yanıt verdi
08:51 6 suç örgütü daha çökertildi Elebaşılar dahil 46 gözaltı 6 suç örgütü daha çökertildi! Elebaşılar dahil 46 gözaltı
08:47 Seda Bakan’ın baby shower çıkışı ortalığı kasıp kavurdu Yorum üstüne yorum yağıyor Seda Bakan'ın baby shower çıkışı ortalığı kasıp kavurdu! Yorum üstüne yorum yağıyor
07:41 Nihal Candan’ın tahliyesine müşteki avukatlarından itiraz Nihal Candan'ın tahliyesine müşteki avukatlarından itiraz
01:17 İtalya’yı karıştıran anma töreni 1500 kişilik neofaşist grup Nazi selamı verdi İtalya'yı karıştıran anma töreni! 1500 kişilik neofaşist grup Nazi selamı verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2024 10:12:23. #1.11#
SON DAKİKA: Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne Giriş Aidatı Yükseltildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement