Yatırımcılar için Son Başvuru: 6 Eylül

Süresi içinde kaydileştirilmeyen ve mülkiyeti Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne (YTM) devredilen paylardan kaynaklanan ödemeler için yatırımcıların, hak kaybı yaşamamaları adına başvurularını ve gerekli belgelerini en geç 6 Eylül'e kadar YTM'ye ulaştırmaları gerekiyor.

Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden yapılan açıklamada, süresi içinde kaydileştirilmediği için mülkiyeti Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne devredilen paylardan kaynaklanan ödemeler için YTM'ye son başvuru tarihinin 6 Eylül olduğu ifade edildi.

Yatırımcıların mağduriyet yaşamamaları için başvuru belgelerini 6 Eylül'den önce YTM'ye ulaştırmalarının önem arz etmekte olduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Başvuru iki aşamalı olup birinci aşama sahip olunan fiziki payların asıllarının bir tutanak ile ilgili ihraççı şirkete teslim edilmesi, ikinci aşama ise gerekli belgelerle birlikte YTM'ye başvurulmasıdır. Başvuruya ilişkin detay bilgilere ve hangi şirketlerin ödeme kapsamında olduğuna yönelik bilgilere YTM internet sitesinde yer alan 'Kaydileştirilmeye İlişkin Sıkça Sorulan Sorular' bölümünden ulaşılması veya 0 312 292 90 45 numaralı telefondan bilgi alınması mümkündür."