Yayın hayatına başlayacak Bölgesel Kalkınma Dergisi'nin tanıtımı yapılacak - Son Dakika
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Yayın hayatına başlayacak Bölgesel Kalkınma Dergisi'nin tanıtımı yapılacak

17.10.2022 10:38
Yayın hayatına başlayacak Bölgesel Kalkınma Dergisi'nin tanıtımı yapılacak

Bölgesel kalkınma alanında kamu kurumları ile akademi arasında köprü olması hedeflenen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünün yayın organı "Bölgesel Kalkınma Dergisi"nin tanıtım toplantısı gerçekleştirilecek.

Bölgesel kalkınma alanında kamu kurumları ile akademi arasında köprü olması hedeflenen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünün yayın organı "Bölgesel Kalkınma Dergisi"nin tanıtım toplantısı gerçekleştirilecek.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Bölgesel Kalkınma Dergisi için Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katılımıyla 19 Ekim'de Ankara'da düzenlenecek tanıtım toplantısında dergiye ilişkin bilgi verilecek.

Yayın politikası ve editöryal işleyişi uluslararası standartlar çerçevesinde yapılandırılmış dergi, Türkçe ve İngilizce makaleleri kabul edecek. Ücretsiz, açık erişimli ve hakemli olarak yayımlanacak dergi, üçer aylık dönemler halinde yılda dört sayı olarak ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında okuyucularıyla buluşacak.

Dergide, bölgesel kalkınmanın ekonomik, sosyal, mekansal ve çevresel dinamiklerini tartışan, bölgesel politikayı, stratejik planlama ve programlama, politikanın koordinasyonu, kurumsal kapasite ile izleme ve değerlendirme gibi boyutlarıyla inceleyen, bölgesel politikanın uygulama araçlarını araştıran, yenilikçi uygulamalara katkı sağlayan ve bu alanlarda güncel tartışmalar ortaya koyan; özgün ve bilimsel etiğe uygun ve literatür zenginliğine sahip bilimsel çalışmalara yer verilecek.

Çift taraflı kör hakemlik modelini benimseyen Bölgesel Kalkınma Dergisi'nin makale değerlendirme süreçleri DergiPark sistemi üzerinden yürütülecek. Derginin ilk sayısının Ocak 2023'te yayımlanması planlanıyor.

"İş birliği ve bilgi paylaşımının artmasına katkı sağlayacak"

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri, yaptığı açıklamada, "Dergimizin amacı, bölgesel kalkınma ve bölgesel politika alanında bilimsel çalışmaların teşvik edilmesi ve bölgesel, ulusal ve uluslararası deneyimlerin ve farklı yaklaşımların paylaşılması yoluyla bu alandaki araştırmaların sayısının ve niteliğinin artırılması." diye konuştu.

Dergi ile bölgesel kalkınma alanında akademi ve kamu arasında köprü oluşturarak politika tasarımı süreçlerini daha etkin hale getirmeyi hedeflediklerini belirten Yeniçeri, derginin bölgesel kalkınma alanında küresel gündemin daha yakından takip edilerek iş birliklerinin ve bilgi paylaşımının artırılmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

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Kaynak: AA

Mustafa Varank, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yayın hayatına başlayacak Bölgesel Kalkınma Dergisi'nin tanıtımı yapılacak - Son Dakika

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