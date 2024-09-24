Yaz Aylarında Rekor Motosiklet Satışı - Son Dakika
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Ekonomi

Yaz Aylarında Rekor Motosiklet Satışı

2023 yazında trafiğe kaydı yapılan motosiklet sayısı 345 bin 235 ile rekor kırdı.

24.09.2024 11:16
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Türkiye'de haziran-ağustos dönemini kapsayan yaz aylarında trafiğe kaydı yapılan motosiklet sayısı 345 bin 235 ile rekor kırarken, trafikteki motosiklet sayısı da ağustos itibarıyla 6 milyona yaklaştı.

AA muhabirini TÜİK verilerinden yaptığı derlemeye göre, ülkedeki motosiklet satışları yaz aylarında en üst seviyeye çıktı.

Kayıtların tutulduğu tarihsel veriler incelendiğinde, bu yılın haziran, temmuz ve ağustos dönemini kapsayan yaz aylarında trafiğe kaydı yapılan motosiklet sayısı rekor kırdı.

Buna göre, göre, 2015'in yaz aylarında 60 bin 382 motosikletin trafiğe kaydı yapılırken, bu sayı dalgalı seyir izleyerek 2021'de 89 bin 299'a ulaştı.

Motosiklet satışları 2022'nin yaz aylarında ivme kazanarak 120 bin 662'ye çıkarken, 2023'te 300 bin 338'e, 2024'te ise 345 bin 235'e ulaştı. Böylece, son 10 yılın yaz aylarında trafiğe kaydı yapılan motosiklet sayısının yaklaşık 6 katına çıktığı görüldü.

-Trafikteki motosiklet sayısı 6 milyona yaklaştı

Ülkede artan kurye hizmetleri ile kullanıcısına zaman ve yakıttan sağladığı tasarrufun etkisiyle kullanımı yaygınlaşan motosiklet satışları, bazı aylarda otomobil satışlarının da üzerinde seyretti. Ülkedeki motorlu kara taşıtı sayısı ağustos itibarıyla 30 milyon 469 bin 319'a ulaşırken, bunların 15 milyon 301 bin 404'ünü otomobil, 5 milyon 878 bin 271'ini ise motosikletler oluşturdu.

Son 10 yılın verilerine göre, 2015'te 165 bin 127 motosikletin trafiğe kaydı yapıldı. Takip eden yıllarda dalgalı seyir izleyerek yükselen motosiklet satışları 2019'da 154 bin 627'ye çıktı. Kovid-19 salgını ile yükseliş trendine giren motosiklet satışları 2020'de 208 bin 466'ya, 2021'de 255 bin 961'e, 2022'de 415 bin 544'e, 2023'te 957 bin 292'ye ulaştı.

Bu yılın 8 ayında ise 811 bin 144 motosikletin trafiğe kaydı yapıldı.

2015-2024 yıllarını kapsayan 10 yılda haziran, temmuz ve ağustos ayları ile trafiğe kaydı yapılan yıllık motosiklet sayıları şöyle:

YılHaziran-Temmuz- AğustosYıllık toplam
201560.382165.127
201646.215143.678
201756.851157.779
201853.617157.012
201950.285154.627
202085.982208.466
202189.299255.961
2022120.662415.544
2023300.338957.292
2024345.235811.144

Kaynak: AA

Motosiklet, Otomobil, Ekonomi, Türkiye, Ulaşım, Son Dakika

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