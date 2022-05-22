Yaz mevsiminin habercisi kiraz tezgahlarda yerini aldı - Son Dakika
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Yaz mevsiminin habercisi kiraz tezgahlarda yerini aldı

22.05.2022 14:46
Yaz mevsiminin habercisi kiraz tezgahlarda yerini aldı

Eskişehir'de havaların ısınmasıyla birlikte yaz meyveleri tezgahları süslemeye başlarken, hasadı yapılan mevsimin ilk kirazları da tezgahtaki yerini aldı.

Eskişehir'de havaların ısınmasıyla birlikte yaz meyveleri tezgahları süslemeye başlarken, hasadı yapılan mevsimin ilk kirazları da tezgahtaki yerini aldı.

Yaz mevsiminin vazgeçilmez meyvelerinden olan kiraz geçen hafta kilosu 120 liradan satışa çıkarken, bollaşmasıyla birlikte fiyatı da 35 liraya kadar düştü. Sezonun ilk kirazları vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Eskişehir Taşbaşı bölgesinde tezgahında meyve satışı yapan Mustafa Yıldırım, geçen haftalarda sezonun ilk hasadı olduğu için kirazın yüksek fiyattan tezgaha çıktığını belirterek, "Erik ve kayısıdan sonra kiraz da Eskişehir tezgahlarına indi. Geçen hafta kilosu 120 lira olan kiraz, mevsiminin gelmesiyle 35 liraya kadar düştü. Sezonun ilk ürünlerinde fiyatlar sembolik diyebiliriz, daha sonradan oturuyor fiyatlar. Bu sene kirazda bolluk var, ilerleyen günlerde fiyatının biraz daha düşmesini bekliyoruz. Yavaş yavaş diğer yaz meyvelerinin fiyatları da düşecek. Vatandaşlar yaz meyvelerine ilgi gösteriyor, bunlar vazgeçilmez" dedi. - ESKİŞEHİR

Yaz mevsiminin habercisi kiraz tezgahlarda yerini aldı
Yaz mevsiminin habercisi kiraz tezgahlarda yerini aldı
Yaz mevsiminin habercisi kiraz tezgahlarda yerini aldı
Yaz mevsiminin habercisi kiraz tezgahlarda yerini aldı

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Kaynak: İHA

Eskişehir, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yaz mevsiminin habercisi kiraz tezgahlarda yerini aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yaz mevsiminin habercisi kiraz tezgahlarda yerini aldı - Son Dakika
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