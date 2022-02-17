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Yazıhan'da 3 bin 300 kişiye iş imkanı - Son Dakika

Yazıhan'da 3 bin 300 kişiye iş imkanı

17.02.2022 10:13
Yazıhan'da 3 bin 300 kişiye iş imkanı

Malatya'nın Yazıhan İlçesi'nde kurulacak olan Besi ile Sera Organize Sanayi Bölgelerine onay çıkması sevindirdi.

Malatya'nın Yazıhan İlçesi'nde kurulacak olan Besi ile Sera Organize Sanayi Bölgelerine onay çıkması sevindirdi. İki organize sanayi bölgesinin faaliyete başlamasıyla 3 bin 300 kişiye iş imkanı sağlanmış olacak.

Malatya'da 7 yıldır konuşulan TDİOSB Projesi Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylandı. Malatya'nın Yazıhan İlçesi Mısırdare Mahallesi içerisinde kurulacak olan TDİOSB Projesi hakkında ayrıntılı bilgiler açıklandı. TDİOSB Projesi ile Türkiye et üretimine 11 bin 700 ton katkı ve 2 bin 500 kişiye istihdam sağlanacak. 3,12 milyon metrekare alana kurulacak olan TDİOSB Projesi ile 165 işletmede 26 bin baş kapasitede hayvan yetiştiriciliği yapılacak. Proje, farklı ekonomik ölçeklerde model büyükbaş besi işletmelerinin bir arada teşekkülünü mümkün kılacak altyapının ve bu işletmelerin üretim-pazarlama sürecindeki gereksinimlerini karşılayacak üst yapının tesisini amaçlıyor. Proje sonunda 50-500 baş arasında değişen kapasitelerde 165 besi işletmesine tahsis edilmesi ve 26 bin büyükbaş hayvanlık besleme kapasitesine sahip olması planlandı.

800 kişiye istihdam sağlanacak

Bu arada, Malatya'nın Yazıhan ilçesinde Sera Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) Projesi'nin bakanlık tarafından onaylanması da sevindirdi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylanan TDİOSB Projesi ile Yazıhan İlçesi'nde Türkiye'nin sebze üretimine 22 bin ton katkı ve 800 kişiye istihdam sağlanacak. TDİOSB Projesi ile 0.9 milyon metrekarede, 3 sanayi sitesinde 15 işletme kurulup 22 bin ton domates üretimi gerçekleştirilecek. Ayrıca bu proje ile 800 kişiye istihdam sağlanacak. - MALATYA

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İstihdam, Malatya, Türkiye, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yazıhan'da 3 bin 300 kişiye iş imkanı - Son Dakika Ekonomi


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