Yazıhan'da Çerezlik Ayçiçeği Hasat Telaşı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Yazıhan'da Çerezlik Ayçiçeği Hasat Telaşı

Yazıhan\'da Çerezlik Ayçiçeği Hasat Telaşı

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde 20 bin dönümlük alanda çerezlik ayçiçeği yetiştiren çiftçiler, hasat dönemine girerek büyük bir telaş yaşıyor. Boztepe Recai Kutan Barajı'nın tamamlanmasıyla birlikte tarımsal üretimde verimlilik artarken, çerezlik ayçiçeği üretimi de önemli bir gelir kaynağı haline geldi.

25.07.2024 10:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde 20 bin dönümlük alanda çerezlik ayçiçeği yetiştiren çiftçiler bugünlerde hasat telaşı yaşıyor.

1990'lı yıllarda yapımına başlanarak 2012'de tamamlanan Boztepe Recai Kutan Barajı'ndan 5 yıl önce ilk suyun verilerek 120 bin dekar arazinin suya kavuştuğu Yazıhan ilçesinde tarımsal üretimde verimlilik her geçen gün artarken, binlerce dekarlık alanda üretimi yapılan çeşitli ürünlerde ise hasat sürüyor.

Ülkede çerezlik olarak değerlendirilen ayçiçeği üretiminin önemli bir kısmının karşılandığı ilçede yeni dönem hasat telaşı yaşanıyor. Çerezlik ayçiçeği üretiminde de yüksek verimin alındığı bölgede 20 bin dönümlük bir alanda ekimi yapılan sarı altın yüz güldürürken, hasat için ise gün sayılıyor.

"Boztepe Recai Kutan Barajı ürün çeşitliliğini artırtırdı"

Malatya'nın son yıllarda tarım ve hayvancılık sektörlerinde önemli bir noktaya geldiğini kaydeden. Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, "Malatya dünya kuru kayısı merkezi gibi görünse de, tarım ve hayvancılıkta farklı ürünlerde çok önemli bir noktaya geldi. Bu durumda son 10 yıl da kentte inşa edilen yeni barajlar önemli bir görev üstlendi. Boztepe Recai Kutan Barajı sayesinde 90 bin dekarlık arazi suya kavuştu. Bununla birlikte bölgede tarımsal verimlilik artarak ürün çeşitliği çoğaldı" dedi.

"Çerezlik ayçiçeği yüzlerce ailenin geçim kaynağına dönüştü"

Yazıhan'ın hayvancılık alanında da önemli bir noktada olduğuna vurgu yapan Özcan, "Özellikle çerezlik ayçiçeği yetiştiriciliğinde Yazıhan önemli bir merkez. 20 bin dönümlük bir alanda ayçiçeği üretiminin yanı sıra 200 dönümlük bir alanda ise yağ üretimi gerçekleşiyor. Nisan ayında başlayan ekim işlemleri sonrası Ağustos ayında hasat dönemine geçiliyor. Üreticimiz kayısı hasadı sonrası ikinci bir hasada geçiş yaparak önemli bir gelir elde ediyor. Ayçiçeği yaklaşık 500'e yakın ailemize geçim kaynağı oluyor" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Recai Kutan, Boztepe, Malatya, Yazıhan, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yazıhan'da Çerezlik Ayçiçeği Hasat Telaşı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:04 Taslak metnine ulaşıldı ABD’deki Eylem Tok, Türkiye’ye iade edilecek Taslak metnine ulaşıldı! ABD'deki Eylem Tok, Türkiye'ye iade edilecek
09:49 İstanbul’da akılalmaz kaza İETT otobüsü boşluğa düştü, yolcular panikle dışarı fırladı İstanbul'da akılalmaz kaza! İETT otobüsü boşluğa düştü, yolcular panikle dışarı fırladı
09:22 Bingöl’de bilanço ağırlaşıyor Madde bağımlısı şahsın bıçakladığı 2 kişi daha hayatını kaybetti Bingöl'de bilanço ağırlaşıyor! Madde bağımlısı şahsın bıçakladığı 2 kişi daha hayatını kaybetti
09:01 Ankara’yı sarsan iddia: Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu’nun yüzüne telefonu kapattı Ankara'yı sarsan iddia: Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'nun yüzüne telefonu kapattı
23:41 Netanyahu’ya ABD Kongresi’nde alkış tufanı Skandal görüntülere Türkiye’den tepki Netanyahu'ya ABD Kongresi'nde alkış tufanı! Skandal görüntülere Türkiye'den tepki
10:11 Köpekbalığı saldırısına uğrayan sörfçü Kai McKenzie’nin kopan bacağı kıyıya vurdu Köpekbalığı saldırısına uğrayan sörfçü Kai McKenzie'nin kopan bacağı kıyıya vurdu
09:58 Netanyahu Kongre’de konuşurken göstericiler ABD bayrağını yaktı Netanyahu Kongre'de konuşurken göstericiler ABD bayrağını yaktı
09:49 MasterChef Türkiye’de gergin anlar Leyla’dan Deniz’e tepki: Ben senin canın değilim MasterChef Türkiye'de gergin anlar! Leyla'dan Deniz'e tepki: Ben senin canın değilim
08:20 Motorine 1 lira 47 kuruş indirim geldi Tabeladaki rakam dün gece itibarıyla değişti Motorine 1 lira 47 kuruş indirim geldi! Tabeladaki rakam dün gece itibarıyla değişti
08:11 Bomba iddia: Şubat ayında evlenen Ebru Gündeş boşanma kararı aldı Bomba iddia: Şubat ayında evlenen Ebru Gündeş boşanma kararı aldı
03:18 Osmaniye’de iki grup arasında çıkan kavgada belediye başkanı da yaralandı Osmaniye'de iki grup arasında çıkan kavgada belediye başkanı da yaralandı
01:44 ABD Kongresi’nde krallar gibi karşılanan Netanyahu, Abdullah Gül’ü de küplere bindirdi ABD Kongresi'nde krallar gibi karşılanan Netanyahu, Abdullah Gül'ü de küplere bindirdi
00:09 Protestolara dayanamayan Netanyahu, Kongre’de ağzını bozdu: İran’ın kullanışlı ahmakları Protestolara dayanamayan Netanyahu, Kongre'de ağzını bozdu: İran'ın kullanışlı ahmakları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2024 10:56:41. #1.11#
SON DAKİKA: Yazıhan'da Çerezlik Ayçiçeği Hasat Telaşı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement