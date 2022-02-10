Yazılı basın, nostalji olmamak için sanal medyaya direniyor

Mardin'de, yerel gazeteler, sanal medyadan nasibini alarak olumsuz etkilendi. Yerel gazete sahipleri, baskılı gazetenin kokusunun çok farklı olduğunu ifade etti.

Geçmişte yazılı basını okuma kültürü yaygınken, günümüzde gazetenin kokusuna özlem duyulacak bir hal aldı.

Pandemi sürecinin başlaması ile birlikte basın alanında çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kaldıklarını aktaran Mardin Life Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Kadir Üründü, "Girdi maliyetleri arttı. Bizler, doğrusu zamana karşı biraz da yelken açmış durumdayız. Nerede duracağımız belli değil, nerede kalacağımız belli değil" dedi.

Üründü, "Reklam sıkıntısı zaten hat safhada. Reklam kültürü bir türlü oluşamadı şehrimizde. Bunun sıkıntısını da çekiyoruz. Diğer taraftan bakıldığında personel girdileri, asgari ücretler, sigorta girdileri arttı. Bu anlamda basın özellikle baskılı gazete için bir nostaljidir. Gazetenin tadı, kokusu çok farklı olur. Bir sanal medya, sanal alem aldı başını gidiyor. Ama gazetelerin korunması, gelecek nesillere aktarılması bir kültür olarak seçilmeli ve içinde devlet desteğinin olması gerekiyor. Doğrusu gazetenin yerini hiçbir şey tutamaz" diye konuştu. - MARDİN