Yazılım kaynaklı sorun nedeniyle ATM\'ye giden vatandaşlar eli boş döndü

Ekonomi

Dünya genelinde yaşanan yazılım kaynaklı teknik sorun nedeniyle bankacılık işlemlerinde de aksama yaşanıyor. Taksim Meydanı'nda para çekmek için ATM'lerin önüne gelenler, başka ATM'lere yönlendirildi.

EN YAKIN BANKAMATİĞE YÖNLENDİRDİLER

Bankamatikten parasını çekemeyen Mustafa Keyif "Şu anda bir sorun var. Ben de işlemimi yapamadım. 'Şu anda bu bankamatik müsait değil en yakın bankamatiğe gidin' dedi. Bu işi yapanlar gerekli önlemleri almıştır" dedi.

"HESABIMA BAKACAKTIM AMA BİR SORUN VAR"

Yazılım kaynaklı teknik sorun nedeniyle bankamatikten işlem yapamayan bir kadın ise, "İlk buradan denedim ama olmadı. Hesabıma bakacaktım, para var mı diye ama bir sorun var. Bankamızla görüşmemizi söylediler" diye konuştu.