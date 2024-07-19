Yazılım kaynaklı sorun nedeniyle ATM'ye giden vatandaşlar eli boş döndü - Son Dakika
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Ekonomi

Yazılım kaynaklı sorun nedeniyle ATM'ye giden vatandaşlar eli boş döndü

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Küresel düzeyde etkili olan yazılım sorunu bankacılık işlemlerinin de aksamasına neden oldu. İstanbul Taksim Meydanı'nda para çekmek için ATM'lere giden vatandaşlar elleri boş dönerken, başka ATM'lere yönlendirilen şahıslardan biri "Hesabıma bakacaktım, para var mı diye ama bir sorun var. Bankamızla görüşmemizi söylediler" yorumunda bulundu.

19.07.2024 14:08
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Dünya genelinde yaşanan yazılım kaynaklı teknik sorun nedeniyle bankacılık işlemlerinde de aksama yaşanıyor. Taksim Meydanı'nda para çekmek için ATM'lerin önüne gelenler, başka ATM'lere yönlendirildi.

EN YAKIN BANKAMATİĞE YÖNLENDİRDİLER

Bankamatikten parasını çekemeyen Mustafa Keyif "Şu anda bir sorun var. Ben de işlemimi yapamadım. 'Şu anda bu bankamatik müsait değil en yakın bankamatiğe gidin' dedi. Bu işi yapanlar gerekli önlemleri almıştır" dedi.

Yazılım kaynaklı sorun nedeniyle ATM'ye giden vatandaşlar eli boş döndü

"HESABIMA BAKACAKTIM AMA BİR SORUN VAR"

Yazılım kaynaklı teknik sorun nedeniyle bankamatikten işlem yapamayan bir kadın ise, "İlk buradan denedim ama olmadı. Hesabıma bakacaktım, para var mı diye ama bir sorun var. Bankamızla görüşmemizi söylediler" diye konuştu.

Yazılım kaynaklı sorun nedeniyle ATM'ye giden vatandaşlar eli boş döndü
Yazılım kaynaklı sorun nedeniyle ATM'ye giden vatandaşlar eli boş döndü
Yazılım kaynaklı sorun nedeniyle ATM\'ye giden vatandaşlar eli boş döndü
Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi Yazılım kaynaklı sorun nedeniyle ATM'ye giden vatandaşlar eli boş döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • YoH null: peşin para peşin iş teknolojiye güvenmeyin 15 yil önce paranız cebinizde gezerdiniz oyle yapın derim benden size bir tavsiye:) 8 2 Yanıtla
  • oktay sayar: mavi ekran denemesi ,ile bir şeyler test edildi ,bence 5 0 Yanıtla
  • Okay Örüm: YKB devamlı resetliyor kendini 0 0 Yanıtla
  • Okay Örüm: akbank kartları geri vermiyor 0 0 Yanıtla

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