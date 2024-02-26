YEDAŞ, Müşteri Deneyimi Araştırmasında Sektör Lideri Oldu

Ekonomi

YEDAŞ, 1.5 milyonun üzerinde memnuniyet anketinin değerlendirildiği müşteri deneyimi araştırmasına göre sektör lideri oldu.

Bir şikayet sitesinin bu yıl 9'uncusunu düzenlediği ve 1.5 milyonun üzerinde memnuniyet anketinin değerlendirildiği "Mükemmel Müşteri Memnuniyeti" ödüllerinde YEDAŞ, sektör lideri oldu. YEDAŞ, hizmet verdiği bölgedeki tüketiciler tarafından puanlanarak 1'incilik ödülünü almaya hak kazandı. Değerlendirmede; şikayet oranı, çözüm hızı, memnuniyet oranı, cevaplama hızı ve teşekkür oranı gibi kriterler göz önünde bulunduruldu.

"Müşteri memnuniyeti önceliğimiz"

"Müşteri deneyimini en kapsamlı ölçen platformdan bu ödülü almak, müşteri memnuniyeti konusunda gösterdiğimiz çabayı tescillemiş oldu. YEDAŞ, müşteri memnuniyetini öncelikli olarak görür" diyen YEDAŞ Müşteri Deneyimi Müdürü Ali Tutcu, "Her adımda müşteri deneyimini öne çıkaran bir yaklaşımla hareket ediyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını ve sorunlarını önemsiyor, buna yönelik çözümler geliştiriyoruz. Hızlı ve sonuç odaklı hizmet anlayışımız ve şeffaf iletişim anlayışımız ile hizmetlerimizde yükselen bir grafik çiziyoruz. Bu yaklaşımımızın ödüllendirilmesi bizim için gurur kaynağı. Bu ödülü, müşterilerimizin bizlere verdiği puanlar ile elde etmek, daha önce yaptığımız çalışmaları taçlandırmakla kalmayıp, bundan sonra yapacağımız projeler için de bizleri motive edecek. Sektördeki öncü konumumuzu sürdürerek, müşterilerimizin talep ve beklentilerini karşılamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN