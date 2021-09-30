Yedieminlik faaliyetleri özelleştirilecek

İcra ve İflas Kanunu kapsamındaki yedieminlik faaliyetleri özelleştirme kapsam ve programına alındı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, İcra ve İflas Kanununun 88. maddesi kapsamındaki yedieminlik faaliyetlerinin özelleştirme kapsam ve programına alınmasına, özelleştirme işlemlerinin işletme hakkının verilmesi veya gelir ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun başka hukuki tasarruf yöntemlerinin ayrı ayrı veya birlikte uygulanarak gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

Yedieminlik faaliyetleri bir bütün olarak veya bölgelere ayrılarak özelleştirilecek. Özelleştirme işlemleri tamamlanıncaya kadar yedieminlik faaliyetlerinin ilgili mevzuat çerçevesinde mevcut haliyle yürütülmesinin devam ettirilmesine karar verildi.

Söz konusu özelleştirme işlemleri 31 Aralık 2025'e kadar tamamlanacak.

Öte yandan mülkiyeti hazine adına kayıtlı özelleştirme kapsam ve programında bulunan, İstanbul'un Ataşehir ilçesindeki parselin çevre düzeni ve imar planları değişikliklerinin onaylanmasına karar verildi.