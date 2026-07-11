YEKA Yarışmaları İçin Başvuru Tarihi Belirlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

YEKA Yarışmaları İçin Başvuru Tarihi Belirlendi

11.07.2026 09:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rüzgar ve güneş enerjisi YEKA başvuruları 13 Ekim'de başlayacak, detaylar bakanlıkta yer alacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca rüzgar ve güneş enerjisine dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ve bağlantı kapasitelerinin tahsisine ilişkin yarışma başvuruları için tarih 13 Ekim olarak belirlendi.

Bakanlığın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, 1500 megavat gücündeki bağlantı kapasitesinin tahsisi amacıyla 7 rüzgar enerjisine dayalı YEKA RES-2026 yarışması ve 900 megavat gücündeki bağlantı kapasitesinin tahsisi amacıyla 14 güneş enerjisine dayalı YEKA GES-2026 için başvurular 13 Ekim saat 10.00-12.00 saatlerinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğüne yapılacak.

Söz konusu yarışmalara ilişkin tarih ve saat bilgileri bakanlığın internet sitesinden duyurulacak.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Enerji, Güncel, Güneş, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi YEKA Yarışmaları İçin Başvuru Tarihi Belirlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adana’da gizemli aşk mesajı Bu kez şehrin dört bir yanına yazdılar Adana'da gizemli aşk mesajı! Bu kez şehrin dört bir yanına yazdılar
Söylemez Kardeşler suç örgütüne operasyon: 8 gözaltı Söylemez Kardeşler suç örgütüne operasyon: 8 gözaltı
Eskişehir’de 66 yaşındaki adam evinde ölü bulundu Eskişehir'de 66 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
Filenin Sultanları, karar setinde ABD’ye mağlup oldu Filenin Sultanları, karar setinde ABD'ye mağlup oldu
Cenaze dönüşü aile faciası: 3 ölü, 3 yaralı Cenaze dönüşü aile faciası: 3 ölü, 3 yaralı
Bakan Tekin LGS sonuçlarını açıkladı: Her biriniz eşsizsiniz Bakan Tekin LGS sonuçlarını açıkladı: Her biriniz eşsizsiniz

08:26
Ela Rümeysa Cebeci ve Sadettin Saran hakkında iddianame tamamlandı İşte istenen cezalar
Ela Rümeysa Cebeci ve Sadettin Saran hakkında iddianame tamamlandı! İşte istenen cezalar
07:46
Çankaya Belediyesi’ne operasyon Başkan Hüseyin Can Güner dahil 36 gözaltı kararı var
Çankaya Belediyesi’ne operasyon! Başkan Hüseyin Can Güner dahil 36 gözaltı kararı var
07:13
Felaketin en acı tablosu Acil durum koduyla yüzlerce mezar kazıldı
Felaketin en acı tablosu! Acil durum koduyla yüzlerce mezar kazıldı
07:11
ABD’den İran’a iki şart Tahran’da iç çekişme iddiası
ABD’den İran’a iki şart! Tahran'da iç çekişme iddiası
00:48
Bakanlıklarda görevden alma ve atama kararları Resmi Gazete’de
Bakanlıklarda görevden alma ve atama kararları Resmi Gazete'de
00:41
İstanbul’daki aile dehşetinin detayları ortaya çıktı
İstanbul'daki aile dehşetinin detayları ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2026 10:04:49. #7.13#
SON DAKİKA: YEKA Yarışmaları İçin Başvuru Tarihi Belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.