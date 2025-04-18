Yemek Kartları İçin Market Kısıtlaması Yok - Son Dakika
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Ekonomi

Yemek Kartları İçin Market Kısıtlaması Yok

Öner Piyade, yemek kartlarının marketlerde kullanılmasında yasal kısıtlama olmadığını açıkladı.

18.04.2025 15:27
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Yemek Kartı Hizmetleri Derneği Başkanı Öner Piyade, yemek kartlarının marketlerde kullanımına ilişkin herhangi bir yasal kısıtlama veya limitin söz konusu olmadığını belirterek, "Bu konuda yürürlükte olan hiçbir mevzuatta market kullanımına dair bir sınırlama bulunmamaktadır." ifadesini kullandı.

Piyade, yaptığı yazılı açıklamada, bazı basın ve yayın organlarında "marketlerde yemek kartlarına limit uygulanacağına" dair haberler yer aldığını kaydederek, bu iddiaların aksine, yemek kartlarının marketlerde kullanımına ilişkin herhangi bir yasal kısıtlamanın veya limitin söz konusu olmadığını vurguladı.

Bu konuda yürürlükte olan hiçbir mevzuatta market kullanımına dair sınırlama bulunmadığının altını çizen Piyade, şunları kaydetti:

"Haberde 'market kullanım limiti' olarak belirtilen 158 lira tutar, yalnızca nakit olarak yapılan yemek yardımlarında uygulanan günlük sigorta primi istisna tutarıdır. Bu limit, yemek kartıyla sağlanan yardımlara uygulanmamakta, dolayısıyla yemek kartlarıyla yapılan harcamalara dair bir sınırlamayı ifade etmemektedir. Yemek kartlarına yapılan yüklemeler, ayni yardım niteliğinde olup, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 80. maddesi ve SGK Genelgesi uyarınca tamamen sigorta priminden istisnadır."

"Yemek kartı sisteminin işleyişinde değişiklik söz konusu değil"

Öner Piyade, günlük 240 liraya kadar olan yemek yardımlarının gelir vergisinden istisna edildiğini anımsatarak, bu istisnanın yemek kartları üzerinden sağlanan yardımlarda KDV'nin de eklenmesiyle 264 lira olarak uygulandığını bildirdi.

Yemek yardımlarında gider yazma sınırının bulunmadığını belirten Piyade, şu ifadeleri kullandı:

"Mevzuata göre, işverenler tarafından yemek kartlarına yapılan tüm yüklemeler, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu çerçevesinde herhangi bir tutar sınırlaması olmaksızın gider olarak kazançtan indirilebilmektedir. Çalışanlara sağlanan yemek kartı desteği gerek vergi gerek sigorta primi açısından mevzuatta açık ve net bir şekilde düzenlenmiş olup, yemek kartı sisteminde işverenler ve çalışanlar için harcama noktalarının hiçbirinde herhangi bir tutar sınırı/limiti bulunmamaktadır. Yemek kartı sisteminin işleyişinde herhangi bir değişiklik söz konusu değildir."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Yemek Kartları İçin Market Kısıtlaması Yok - Son Dakika

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