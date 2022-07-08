Günlük Yemek Ücreti 34 Liradan 51 Liraya Çıkarıldı - Son Dakika
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Günlük Yemek Ücreti 34 Liradan 51 Liraya Çıkarıldı

08.07.2022 09:33
Günlük Yemek Ücreti 34 Liradan 51 Liraya Çıkarıldı

İşverenlerce, iş yerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışanlara verilen günlük yemek bedeli ile ulaşım desteği yüzde 50 artırıldı. Buna göre, günlük yemek bedeli 51, yol ücreti ise 25,5 liraya yükseltildi.

İşverenlerce, iş yerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışanlara verilen günlük yemek bedeli ile ulaşım desteği yüzde 50 artırıldı. Buna göre, günlük yemek bedeli 51, yol ücreti ise 25,5 liraya yükseltildi.

Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı'yla 2022 yılı için belirlenen yemek ve ulaşım bedeli istisnası tutarları artırıldı. 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak karara göre, 2022 yılı için belirlenen 34 lira yemek istisnası tutarı yüzde 50 artırılarak 51 liraya çıkarıldı. Böylece hafta sonları çalışılmayan işletmelerde aylık 22 iş günü için çalışanların yemek kartlarına bin 122 liraya kadar yüklenen tutar gelir vergisinden istisna tutulacak.

ULAŞIM İSTİSNASI TUTARI DA 25,5 LİRAYA ÇIKTI

Bugün için 17 liralık ulaşım istisnası tutarı da yüzde 50 artırılarak 25,5 liraya çıkarıldı. Hafta sonları çalışılmayan bir işletmede aylık 22 iş günü için çalışanların ulaşım kartlarına 495 liraya kadar yüklenen tutar gelir vergisinden istisna tutulacak.

NEDEN VERGİDEN İSTİSNA?

Gelir Vergisi Kanunu'nun ilgili bendi uyarınca, hizmet erbabına işverenlerce iş yerinde veya müştemilatında yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatler gelir vergisinden istisna tutuluyor. İşverenlerce, ödemenin yemek verme hizmetini sağlayan mükelleflere yapılması şartıyla bu ödemeler de istisna kapsamında yer alıyor.

YORUMLAR
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Bakan Nebati açıkladı: Çalışanların günlük yemek ücreti 34 liradan 51 liraya, yol ücreti ise 17 liradan 25,5 liraya çıkartıldı Bakan Nebati açıkladı: Çalışanların günlük yemek ücreti 34 liradan 51 liraya, yol ücreti ise 17 liradan 25,5 liraya çıkartıldı Adana Büyükşehir'de En Düşük Ücret Net 6 Bin Lira Olacak Adana Büyükşehir'de En Düşük Ücret Net 6 Bin Lira Olacak
Kaynak: ANKA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Günlük Yemek Ücreti 34 Liradan 51 Liraya Çıkarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Günlük Yemek Ücreti 34 Liradan 51 Liraya Çıkarıldı - Son Dakika
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