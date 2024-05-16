Yemeksepeti, ECHO Awards'ta birincilik ödülü kazandı - Son Dakika
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Ekonomi

Yemeksepeti, ECHO Awards'ta birincilik ödülü kazandı

Yemeksepeti, ECHO Awards\'ta birincilik ödülü kazandı

Yemeksepeti, Marketing Türkiye ve Akademetre işbirliğiyle düzenlenen ECHO Awards'ta 'Yemek Siparişi Platformu' kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü. Ödül, Türkiye genelinde yapılan araştırma sonuçlarına göre belirlendi ve Yemeksepeti'nin sektördeki başarısını bir kez daha kanıtladı.

16.05.2024 15:54
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Yemeksepeti, ECHO Awards tarafından "Yemek Siparişi Platformu" kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yemeksepeti, Marketing Türkiye ve Akademetre işbirliğiyle bu yıl 6'ncısı düzenlenen ECHO Awards'ta ödül almaya hak kazandı.

Ödül kriterini, Türkiye genelinde 12 ilde 1200 kişiyle yapılan araştırma sonuçlarına göre belirleyen ECHO Awards, her yıl sektördeki öncü markaların başarılarını ve en iyi uygulamalarını ödüllendiriyor.

Yemeksepeti, geçen sene de aynı kategoride ödüle layık görülmüştü.

Kaynak: AA

Türkiye, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yemeksepeti, ECHO Awards'ta birincilik ödülü kazandı - Son Dakika

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