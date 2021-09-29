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Yemeksepeti logo ve tasarımını değiştirdi - Son Dakika

Yemeksepeti logo ve tasarımını değiştirdi

29.09.2021 16:40
Yemeksepeti logo ve tasarımını değiştirdi, System.String[]

Online yemek sipariş platformu Yemeksepeti, 20 yıldır kullandığı logosunu ve tasarımını değiştirdi. Logoda fontlar değişirken, kurye figürü de kaldırıldı.

Bugün itibarıyla yeni tasarımını duyuran Yemeksepeti, 20 yıldır kullandığı font için daha yumuşak hatları tercih etti. Yemeksepeti ile özleşen kurye figürünün de silindiği görülüyor. Renk farklılıklarının da görüldüğü sitede font farklıları dikkat çekiyor.

BANABİ UYGULASINDA DA DEĞİŞİKLİK

Yemeksepeti'nin Banabi uygulamasında da değişikliğe gidildi. Parmak figürünün kaldırıldığı onun yerine bir çerçevenin getirildiği görülüyor.

ARTIK RENKLER AYNI

Önceden farklı renklere sahip olan Yemeksepeti ve Banabi'nin artık aynı renk olduğu dikkat çekiyor.

Yemeksepeti 20 yıllık logo ve tasarımını değiştirdi
Yemeksepeti logo ve tasarımını değiştirdi

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yemeksepeti logo ve tasarımını değiştirdi - Son Dakika Ekonomi


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