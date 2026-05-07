Yemeksepeti'nden Yeni Çiçek Kategorisi

Yemeksepeti, yeni "Çiçek" kategorisini kullanıcılarına sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Anneler Günü öncesinde hayata geçirilen kategori, şirketin, Türkiye genelinde yaygın partner ağı ve kullanıcı dostu özellikleriyle çiçek gönderimini dijitalde daha hızlı ve erişilebilir kılıyor.

Lansman aşamasında Türkiye genelinde 250 uzman çiçekçiyi platforma dahil eden Yemeksepeti, Hızlı Çiçek ve İstanbul Çiçekleri gibi öncü markalarla hizmet vermeye başladı.

Şirket, yeni kategorinin açılışı dolayısıyla 7-17 Mayıs'ta geçerli olacak kampanya kapsamında, 1000 lira ve üzeri çiçek siparişlerinde 300 lira indirim kazanma imkanı sunuyor.

Yemeksepeti kullanıcıları, ana sayfadaki "Çiçek" sekmesinin yanı sıra uygulama içindeki özel banner ve kategori yönlendirmeleri aracılığıyla Anneler Günü koleksiyonlarına kolayca ulaşabiliyor.

Ayrıca "1000 TL Altı Çiçekler" ve "Premium Koleksiyonlar" gibi özel listelemeler de kullanıcıların bütçelerine ve zevklerine en uygun seçeneği kolaylıkla bulmasını sağlıyor.