Yemeksepeti'nin 2024 Verileri: Tavuk Döner Zirvede

Ekonomi

Yemeksepeti, 2024'te Türkiye'nin yemek sipariş alışkanlıklarına yönelik verileri paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, tavuk döner dürüm, yılın en popüler yemeği olurken, tatlı kategorisinde gençlerin gözdesi waffle zirvedeki yerini korudu. Yemeksepeti Market ve Mahalle kategorilerinde ise temel ihtiyaç ürünleri öne çıktı.

Türkiye genelinde en çok sipariş edilen yemekler, yerel tatlarla küresel lezzetlerin bir arada olduğunu gösterdi. En çok sipariş edilen ilk 5 yemek tavuk döner dürüm, burger, lahmacun, pizza ve çiğ köfte oldu.

Yemeksepeti Market'te en çok tercih edilen ürün sokak simidi olurken, doğal maden suyu ve çikolatalı gofret gibi günlük tüketim ürünleri de listede yer aldı.

Mahalle kategorisinde ise beyaz ekmek, patates ve maydanoz siparişlerde ilk sıralarda yer alarak temel ihtiyaç ürünlerinin önemini bir kez daha ortaya koydu.

Market kategorisinde en çok sipariş edilen ürünler; sokak simidi, doğal maden suyu, çikolatalı gofret, su ve meşrubat ürünleri, mahalle kategorisinde en çok sipariş edilen ürünler ise beyaz ekmek patates ve maydanoz oldu.

Tatlı kategorisinde gençlerin gözdesi olan waffle, bu yıl da en çok sipariş edilen tatlı olarak öne çıktı. Geleneksel lezzetler arasında baklava ve sütlaç, modern tatlılarla birlikte popülerliğini korudu.

Yemeksepeti, kullanıcılarına 7,7 milyar liralık değer yarattı

2024'te Yemeksepeti, kampanyalar, indirimler ve sadakat programı YeClub ile kullanıcılarına toplamda 7,7 milyar liralık ekonomik değer sağladı. Döner, pilav ve ev yemekleri mutfakları, restoran sayısını en hızlı artıran kategoriler arasında yer aldı.